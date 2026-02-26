Prima pagină » Comunicate » Veranda Mall atrage o finanțare de 36 milioane Euro de la CEC Bank pentru refinanțare, dezvoltare și distribuții către acționari

Veranda Mall intră într-o nouă etapă de maturizare a activului, după patru ani de creștere constantă. Veranda Obor SA, compania care deține centrul comercial Veranda Mall din zona Obor, a semnat un contract de finanțare în valoare de 36 de milioane de euro cu CEC Bank. Facilitatea are ca destinație refinanțarea expunerii actuale la CEC Bank, susținerea planurilor de dezvoltare continuă ale proiectului și, în premieră, realizarea de distribuții de capital către acționarii companiei.
26 feb. 2026, 12:27, Comunicate

O performanță solidă într-un context economic volatil

Noua finanțare vine pe fondul unei evoluții operaționale solide în perioada post-pandemie, în care centrul comercial și-a consolidat stabilitatea operațională și poziția în piață, într-un context în care consumul și costurile de operare au rămas sub presiune. Veranda Mall a menținut pe toată perioada post-pandemie și continuă să aibă un grad de ocupare aproape de 100%, un nivel care confirmă stabilitatea veniturilor și atractivitatea proiectului pentru chiriași.

Apreciem în mod deosebit buna colaborare cu CEC Bank, un partener strategic care ne-a fost alături încă din 2018, susținându-ne proiectul de extindere și modernizare. Faptul că această refinanțare a fost obținută în condiții extrem de competitive, după ce am primit multiple oferte de finanțare din piață, subliniază calitatea incontestabilă a proiectului Veranda Mall în contextul economic actual. Totodată, considerăm că este momentul oportun ca acționarii să poată beneficia în mod real de pe urma performanței excelente a centrului comercial, prin programul de răscumpărare de acțiuni proprii pe care această facilitate de credit îl susține”, a declarat Alexandru Duduman, CFO Veranda Mall.

