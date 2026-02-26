Veranda Mall atrage o finanțare de 36 milioane Euro de la CEC Bank pentru refinanțare, dezvoltare și distribuții către acționari

O performanță solidă într-un context economic volatil

Noua finanțare vine pe fondul unei evoluții operaționale solide în perioada post-pandemie, în care centrul comercial și-a consolidat stabilitatea operațională și poziția în piață, într-un context în care consumul și costurile de operare au rămas sub presiune. Veranda Mall a menținut pe toată perioada post-pandemie și continuă să aibă un grad de ocupare aproape de 100%, un nivel care confirmă stabilitatea veniturilor și atractivitatea proiectului pentru chiriași.

„Apreciem în mod deosebit buna colaborare cu CEC Bank, un partener strategic care ne-a fost alături încă din 2018, susținându-ne proiectul de extindere și modernizare. Faptul că această refinanțare a fost obținută în condiții extrem de competitive, după ce am primit multiple oferte de finanțare din piață, subliniază calitatea incontestabilă a proiectului Veranda Mall în contextul economic actual. Totodată, considerăm că este momentul oportun ca acționarii să poată beneficia în mod real de pe urma performanței excelente a centrului comercial, prin programul de răscumpărare de acțiuni proprii pe care această facilitate de credit îl susține”, a declarat Alexandru Duduman, CFO Veranda Mall.

