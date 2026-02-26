România își validează liderii Smart City pe 4 martie: peste 500 de decidenți, companii și investitori, la SCIA ediția a X-a

Smart City Industry Awards – SCIA X, ediția aniversară a zecea, confirmă statutul său de principal moment de validare a performanței în administrația și Industria Smart City din România. Evenimentul va avea loc pe 4 martie 2026, la ROMEXPO București, și este așteptat să reunească peste 500 de participanți validați – primari, reprezentanți ai administrației centrale și locale, lideri ai companiilor și decidenți implicați în proiecte majore de infrastructură, digitalizare, energie și securitate.

„În cei zece ani de ARSC și Smart City Industry Awards, am văzut cum conceptul de Smart City a evoluat de la idee la responsabilitate publică. Astăzi nu mai vorbim despre viziuni, ci despre rezultate măsurabile, investiții asumate și lideri care livrează. SCIA X este momentul în care performanța reală este validată public, iar administrația și industria își asumă standarde mai ridicate pentru următorul deceniu.” Eduard Dumitrașcu, Președinte Asociația Română pentru Smart City

SCIA X marchează un deceniu de recunoaștere a proiectelor care au demonstrat impact real în comunități. Într-un moment în care competiția pentru finanțare, parteneriate și implementare este mai intensă ca oricând, gala din 4 martie devine un punct de referință pentru cei care conduc schimbarea – la nivel central sau local.

Citeşte comunicatul integral AICI