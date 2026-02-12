Smart City Industry Awards – SCIA X, ediția aniversară: peste 700 de lideri ai administrației și industriei, așteptați pe 4 martie la ROMEXPO

Într-un context în care investițiile publice, fondurile europene și proiectele Smart City au ajuns la valori de ordinul sutelor de milioane și miliardelor de euro, SCIA X se poziționează ca un moment-cheie de validare publică: cine a livrat rezultate reale și cine a rămas la nivel de promisiuni.

De-a lungul ultimului deceniu, Smart City Industry Awards s-a impus ca reper național pentru recunoașterea proiectelor cu impact demonstrabil în comunități, acoperind domenii precum digitalizare, energie, mobilitate, infrastructură, securitate, servicii publice și sustenabilitate. Ediția a 10-a marchează maturizarea acestui ecosistem, într-un moment în care competiția pentru finanțare și parteneriate strategice este mai intensă ca oricând.

Acces limitat, participare validată

Participarea la SCIA X este posibilă exclusiv pe bază de înscriere și validare prealabilă, evenimentul fiind conceput ca o platformă selectivă de dialog și recunoaștere. Accesul este limitat, iar prezența la gală este rezervată liderilor implicați direct în proiecte relevante pentru dezvoltarea urbană și infrastructura critică.

Parteneriate strategice și susținere din industrie

Ediția aniversară SCIA X este susținută de un ecosistem solid de companii și organizații cu rol activ în transformarea orașelor din România. Printre sponsorii și partenerii evenimentului se numără: BMF Grup, Lenovo, Geodata Services, BAT România, Bosch, Top Metrology, Dahua, Network One Distribution, Karcher, Mosslein România,

Phoenix Media este partener tehnologic al evenimentului, asigurând infrastructura de afișaj digital și comunicare. Prezența online este asigurată de partenerii: Mediafax, Gandul.info, G4Media, Economedia și Bursa.ro

Un moment care separă performanța de discurs

SCIA X nu este o gală de imagine, ci un moment de bilanț și validare pentru cei care au demonstrat că pot transforma strategiile în rezultate concrete. Într-un peisaj în care eticheta de Smart City este folosită tot mai frecvent, evenimentul din 4 martie devine un barometru al performanței reale.

Informații suplimentare despre eveniment, criteriile de participare și agenda completă sunt disponibile pe scia.ro.

Smart City Industry Awards este un eveniment organizat de Asociația Română pentru Smart City, la ROMEXPO, în cadrul Green Energy Expo & Romenvirotec, cea mai amplă platformă expozițională din România dedicată energiei verzi, mediului și tehnologiilor pentru comunități sustenabile.