Noua campanie de loializare – Pune joaca pe lista de cumpărături cu mini PENNY

• PENNY lansează colecția exclusivă de seturi de construcție Blockz, dedicate celor care își doresc să interacționeze într-un mod autentic și creativ cu universul PENNY. • Campania de loializare „Pune joaca pe lista de cumpărături cu mini PENNY” aduce clienților seturi pentru o sesiune de joacă de neuitat în familie, ocazia perfectă pentru a le prezenta celor mici elementele de organizare dintr-un magazin PENNY. • 1 produs cumpărat = 1 șansă la educație. Fiecare set Blockz cumpărat sprijină, în continuare, programul „Vreau în clasa a 9-a”, dezvoltat de World Vision România în parteneriat cu PENNY.
11 feb. 2026, 19:24, Comunicate

Începând cu 11 februarie 2026, în magazinele PENNY se desfășoară o nouă campanie de loializare care are în prim-plan seturile de construcție Blockz, menite să aducă o experiență de joacă captivantă și educativă pentru întreaga familie. Clienții pot alege dintr-o gamă variată de seturi de construcție, cum ar fi supermarket, camion, casă de marcat, coș de cumpărături, raft cu produse proaspete, mașină electrică cu stație de încărcare și raft frigorific, ideale pentru a le oferi celor mici o experiență de joacă educativă și distractivă în universul PENNY.

Până pe 24 martie 2026, în magazinele PENNY se desfășoară campania de loializare cu acumulare de puncte de loialitate, în cadrul căreia clienții pot achiziționa produsele Blockz la prețuri preferențiale, cu 70% mai mici decat cele standard. Pentru fiecare 20 de lei cheltuiți pe un bon fiscal, se acordă un punct de loialitate. Prin utilizarea PENNY Card, numărul de puncte de loialitate se dublează, acestea putând fi acumulate și în format digital în aplicația PENNY. La acumularea a 5 puncte, se aplică reducerea pentru unul dintre seturile Blockz.

