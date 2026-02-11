Prima pagină » Comunicate » Compania Omnient marchează 20 de ani în securitate cibernetică și este inclusă în ghidurile DNSC

Compania românească Omnient, care anul acesta marchează 20 de ani de experiență în domeniul securității cibernetice, a fost inclusă în două dintre cele mai relevante ghiduri publicate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC): Raportul privind piața serviciilor vCISO și CISOaaS în România și Raportul privind piața națională de furnizori de servicii de securitate gestionate (MSSP).
Prezența Omnient în aceste analize de piață realizate de autoritatea națională în domeniu reprezintă o recunoaștere oficială a rolului activ pe care compania îl are în dezvoltarea ecosistemului de securitate cibernetică din România, precum și a nivelului de maturitate și încredere al serviciilor furnizate.

Securitatea cibernetică, o prioritate strategică pentru companii

Rapoartele elaborate de DNSC vin într-un context în care atacurile cibernetice, fraudele digitale și incidentele de securitate afectează tot mai frecvent organizațiile, indiferent de domeniu sau dimensiune. În paralel, implementarea Directivei NIS2 și a noilor reglementări europene și naționale impune companiilor standarde tot mai stricte privind protecția infrastructurilor IT critice sau esențiale, gestionarea riscurilor și raportarea incidentelor.

