SGS raportează rezultate record pentru 2025 și finalizează implementarea Strategy 27

Principalele rezultate financiare

Vânzările au atins un nivel record de 6.945 milioane CHF, în creștere cu 2,2% față de anul anterior, susținute de o creștere organică puternică de 5,6%, care a compensat impactul negativ al cursului valutar. Venitul operațional ajustat (AOI) a urcat la 1.108 milioane CHF, iar marja AOI s-a îmbunătățit cu 70 puncte de bază, la 16,0%, reflectând disciplina operațională și implementarea completă a programelor de eficientizare în valoare de 150 milioane CHF.

Profitul atribuibil acționarilor a crescut cu 15%, la 668 milioane CHF, iar câștigul pe acțiune (EPS) a ajuns la 3,48 CHF, în creștere cu 12,3%. Fluxul de numerar liber a atins un nivel record de 841 milioane CHF (774 milioane CHF înainte de vânzarea sediului central), cu o conversie a fluxului de numerar de 57%. Randamentul capitalului investit s-a menținut la un nivel lider în industrie, de 24%, iar gradul de îndatorare s-a redus la 1,7x EBITDA ajustată, oferind flexibilitate financiară pentru investiții și distribuții către acționari.

Citeşte comunicatul integral AICI