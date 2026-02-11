Prima pagină » Comunicate » AQUILA digitalizează și standardizează procesele de HR pentru peste 3.500 de angajați, cu platforma SincronHR

AQUILA, unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum din România și regiune, cu operațiuni în România, Republica Moldova și Ungaria, și-a optimizat procesele de resurse umane prin implementarea soluției integrate SincronHR. Decizia a venit într-un moment strategic, după listarea la Bursa de Valori București și în contextul unei extinderi rapide, când grupul avea nevoie de un sistem capabil să susțină operațiuni complexe pentru mai mult de 3.500 de angajați.
Mediafax
11 feb. 2026, 13:32, Comunicate

Astfel, în urma unui proces riguros de selecție, care a inclus analiza ofertelor din piață, AQUILA a ales SincronHR, soluție scalabilă pentru managementul resurselor umane, ce susține eficiența operațiunilor și evoluția companiei, care a atins în 2024 o cifră de afaceri de circa 3 mld. RON.

 „Am ales platforma SincronHR datorită flexibilității demonstrate în adaptarea sistemului la nevoile noastre specifice, precum și pentru capacitatea soluției de a susține gestionarea unitară a unei organizații cu operațiuni complexe. Soluția ne oferă vizibilitate consolidată asupra structurii de personal și a costurilor, la nivel de depozite, departamente și regiuni, ceea ce sprijină deciziile de management la nivel de grup.

Automatizarea proceselor-cheie, precum transmiterea lunară a declarațiilor salariale, raportările către autorități și onboardingul angajaților direct din platforma SincronHR, a generat economii semnificative de timp și o eficientizare clară a activităților de resurse umane la nivelul întregii organizații”, a spus Răzvan Bagherea, Director Organizare și Resurse Umane – AQUILA.

