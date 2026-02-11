AQUILA digitalizează și standardizează procesele de HR pentru peste 3.500 de angajați, cu platforma SincronHR

Astfel, în urma unui proces riguros de selecție, care a inclus analiza ofertelor din piață, AQUILA a ales SincronHR, soluție scalabilă pentru managementul resurselor umane, ce susține eficiența operațiunilor și evoluția companiei, care a atins în 2024 o cifră de afaceri de circa 3 mld. RON.

„Am ales platforma SincronHR datorită flexibilității demonstrate în adaptarea sistemului la nevoile noastre specifice, precum și pentru capacitatea soluției de a susține gestionarea unitară a unei organizații cu operațiuni complexe. Soluția ne oferă vizibilitate consolidată asupra structurii de personal și a costurilor, la nivel de depozite, departamente și regiuni, ceea ce sprijină deciziile de management la nivel de grup.

Automatizarea proceselor-cheie, precum transmiterea lunară a declarațiilor salariale, raportările către autorități și onboardingul angajaților direct din platforma SincronHR, a generat economii semnificative de timp și o eficientizare clară a activităților de resurse umane la nivelul întregii organizații”, a spus Răzvan Bagherea, Director Organizare și Resurse Umane – AQUILA.

