Oxygen semnează „Pentru un viitor mai bun. Împreună” – campania care unește puterea rețelelor Vodafone și Telekom

Oxygen semnează pentru Vodafone campania „Pentru un viitor mai bun. Împreună”, un proiect de comunicare cu totul special pe piața din România, care celebrează un moment istoric: preluarea de către Vodafone a portofoliului de clienți de abonamente Telekom, atât din segmentul consumer, cât și business. Totodată, campania reflectă unirea forțelor celor două companii, pentru a oferi clienților o rețea mai bună, tehnologie de ultimăoră și o experiență superioară.

Puterea unită a rețelelor Vodafone și Telekom înseamnă pentru clienți viteză mai mare, acoperire extinsă și calitate sporită. Pentru echipa agenției și pentru cele două branduri, a însemnat o provocare esențială, aceea de a da o formă vizibilă acestei integrări, de a construi emoție prin unirea celor două rețele și de a transforma, în mod memorabil, ideea unei forțe comune care crește împreună.

Răspunsul a venit sub forma unei metafore simple, dar puternice, pentru a ilustra unirea a două companii de telecomunicații de top pentru a le oferi românilor unui viitor mai bun, împreună. Campania aduce în prim-plan doi copii – o personificare a celor două rețele – care descoperă că orice desen realizat cu creta, împreună, prinde viață. Din acest moment, cei doi, ghidați de încredere și optimism, încep să observe nevoile celor din jur și, prin tehnologie și conectivitate, creează soluții pentru a schimba în bine viața oamenilor și a businessurilor, transformând colaborarea într-o direcție reală de progres.

„Cum spui povestea unui nou început, atunci când două branduri aleg să își uneascăforțele? Creionând o poveste despre încredere, viziune și curajul de a construi împreună un viitor mai bun. Aceasta este esența campaniei noastre: o poveste despre unitate și progres, în care puterea rețelelor, a echipelor și a expertizei reunite se transformă în mai mult pentru oamenii și companiile din România: o rețea mobilă la cele mai înalte standarde, cu viteze mai mari, calitate superioară și acoperire extinsă.”, a spus Ruxandra Rău, Director Brand & Marketing Communication, Vodafone România.

„Unele trenuri vin o singură dată în gara publicității. Dacă ai bafta să recunoști un astfel de tren-unicorn, cu bilet, fără bilet, te urci, că altul ca el n-o să mai vezi niciodată. Această campanie a fost un astfel de tren-unicorn: un once-in-a-lifetime brief. Și mă bucur enorm că m-a găsit pe peron alături de o echipă minunată − agenție, client și producție − cu care am reușit să găsim un concept inspirat și să-l aducem la viață într-un mod spectaculos.”, a spus Andreas Aron, Group Creative Director, Oxygen.

„Pentru un viitor mai bun. Împreună” este o campanie care celebrează acest moment istoric, generat de preluareaTelekom de către Vodafone, și despre cum progresul real apare atunci când resursele, viziunea și tehnologia se alătură pentru a crea valoare pe termen lung. Proiectul beneficiază de o comunicare 360°, cu execuții pe TV, radio, digital, social media, cinema, outdoor și retail.

Echipa de campanie Oxygen

Cosmin Baba − Creative Director, Andreas Aron − Group Creative Director, Viorel Holovach – Art Director, Vlad Pașca – Art Director, Valentina Marcov – Copywriter, Elis Iaia – Strategic Director, Madi Cernat − Group Account Director, Alina Mărgărit − Account Director, Bianca Bașturea − Account Coordinator, Ana Drăgoi − Social Media Manager, Tamara Calotescu − Social Media Coordinator

Echipa de campanie Vodafone:

Ruxandra Rău – Director Brand & Marketing Communication, Georgiana Eftimie – Senior Brand Manager, Ionela Grigore – Brand & Communications Manager Business Segment

Despre Oxygen

Cu birouri în București, Cluj-Napoca și Atena și o echipă de peste 100 de profesioniști, Oxygen este una dintre cele mai mari agenții independente de publicitate și comunicare integrată din România. Cu aproape 20 de ani de experiență și un portofoliu extins de clienți locali și internaționali, Oxygen are misiunea de a susține creșterea sustenabilă a brandurilor și businessurilor prin creativitate, strategie și campanii integrate orientate spre rezultate. Portofoliul de clienți reunește companii precum: Vodafone, Anytime, BYD, PPC, Metlen Group, Globalworth, BEKO Romania, Avon, STRABAG, Băneasa Shopping City, Olympus, Betano, Garanti BBVA, VEKA Romania, Selgros, Xiaomi, Antenna Group și Hesburger. Pentru mai multe informații, vizitați oxygencomms.ro.