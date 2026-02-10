City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro

Cazinoul din Constanța a lansat la finalul lunii noiembrie (2025) procedura de licitație publică pentru desemnarea unei companii care să opereze o viitoare cafenea/bistro în scopul de a-și lărgi oferta de servicii pentru public și a oferi cât mai multe oportunități de petrecere a timpului liber în cadrul clădirii Cazinoului. Spațiul care a făcut obiectul licitației publice se află la parterul și subsolul Cazinoului și are o suprafață interioară utilă de circa 550 metri pătrați, la care se adaugă terasa exterioară descoperită cu vedere spre mare, cu o suprafață de 324 de metri pătrați.

Prima sesiune de licitație a fost anulată, întrucât la licitație s-a înscris un singur operator economic. Conform codului administrativ, licitația a fost reluată având la bază aceeași documentație pe data de 19 ianuarie. Conform datelor comunicate, marți, 10 februarie, a fost deschisă oferta înscrisă și, în urma evaluării documentației depuse, City Grill Group este compania care va opera viitoarea cafenea/bistro din Cazinoul din Constanța.

