City Grill Group este câștigătorul licitației desfășurate de Cazinoul din Constanța pentru operarea unei cafenele-bistro

Cea de-a doua sesiune de licitație desfășurată de societatea Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. pentru operarea unei viitoare cafenele/bistro în incinta Cazinoului din Constanța s-a încheiat. City Grill Group este compania care a fost validată de comisia de evaluare ca fiind cea câștigătoare, conform criteriilor impuse de documentația de licitație și de codul administrativ. Detalii despre conceptul de amenajare și data previzonată pentru finalizarea lucrărilor vor fi comunicate în săptămânile următoare, după îndeplinirea clauzelor contractuale dintre părți.
10 feb. 2026, 17:17, Comunicate

Cazinoul din Constanța a lansat la finalul lunii noiembrie (2025) procedura de licitație publică pentru desemnarea unei companii care să opereze o viitoare cafenea/bistro în scopul de a-și lărgi oferta de servicii pentru public și a oferi cât mai multe oportunități de petrecere a timpului liber în cadrul clădirii Cazinoului. Spațiul care a făcut obiectul licitației publice se află la parterul și subsolul Cazinoului și are o suprafață interioară utilă de circa 550 metri pătrați, la care se adaugă terasa exterioară descoperită cu vedere spre mare, cu o suprafață de 324 de metri pătrați.

Prima sesiune de licitație a fost anulată, întrucât la licitație s-a înscris un singur operator economic. Conform codului administrativ, licitația a fost reluată având la bază aceeași documentație pe data de 19 ianuarie. Conform datelor comunicate, marți, 10 februarie, a fost deschisă oferta înscrisă și, în urma evaluării documentației depuse, City Grill Group este compania care va opera viitoarea cafenea/bistro din Cazinoul din Constanța.

