Prima pagină » Comunicate » Redpoint Management respinge acuzațiile de nereguli și confirmă respectarea legii: Nu avem dosare penale și nu suntem vizați de sancțiuni

Redpoint Management respinge acuzațiile de nereguli și confirmă respectarea legii: Nu avem dosare penale și nu suntem vizați de sancțiuni

Redpoint Management respinge acuzațiile false privind neregulile și reafirmă, printr-un comunicat oficial, că respectă legea și standardele europene.
Redpoint Management respinge acuzațiile de nereguli și confirmă respectarea legii: Nu avem dosare penale și nu suntem vizați de sancțiuni
Comunicate De Presa
05 feb. 2026, 10:55, Comunicate

Redpoint Management Solutions S.R.L. respinge în mod categoric alegațiile vehiculate recent în spațiul public, prin intermediul unor publicații online obscure, prin care se urmărește vădit atingerea reputației companiei denaturând în mod flagrant neadevărat realitatea faptică.

Compania își desfășoară activitatea în deplină conformitate cu legislația internă și cu cadrul normativ european aplicabil, a realizat cu succes, pe toată perioada activității, atingerea țintelor de colectare impuse prin legislația națională și europeană, respectând cu strictețe obligațiile de raportare și conformitate și parcurgând anual procesele de audit prevăzute de lege, sub toate aspectele.

În mod expres, Redpoint Management Redpoint Management Solutions S.R.L. arătăm că nu facem obiectul niciunui control în curs al Administrației Fondului Pentru Mediu sau al Subsidiarelor sale, nu am avut și nu avem dosare penale și nici nu am fost sau suntem vizați de sancțiuni ori măsuri aplicate de autoritățile competente.

Întrucât libertatea de exprimare nu poate legitima propagarea de informații neadevărate, compania a inițiat demersuri energice, necesare pentru protejarea intereselor sale legitime, inclusiv prin acțiuni legale și sesizări către instituțiile competente pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate și pentru identificarea scopului real urmărit de aceștia.

Redpoint Management rămâne fidelă principiilor de integritate, rigoare și profesionalism și își continuă activitatea în parametri normali, la standardele asumate fiind dedicați excelenței în

Poziție publică oficială a Redpoint Management Solutions S.R.L.
Prin Administrator

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
Antena 1, acuzată că a "regizat" Power Couple. Detaliul observat de telespectatori în timpul eliminării de azi-noapte: "Dani Oțil ajută familia Zmărăndescu"
Gandul
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Cancan
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Electrocasnicul care îți poate „înghiți” banii de curent. Ce aparat consumă cel mai mult și cât plătești în plus
CSID
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor