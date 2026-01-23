Prima pagină » Social »  Populația de urs brun crește, iar interacțiunile cu oamenii sunt tot mai dese / AFM aprobă aproape 25 milioane lei pentru protejarea comunităților locale, dar și a faunei

În condițiile în care România are cea mai mare populație de urs brun din Europa și interacțiunile acestora cu oamenii s-au intensificat, AFM aprobă o finanțare de 25 de milioane de lei pentru a preveni situații neplăcute atât la oameni, cât și la animale. Nu e vorba doar de ursul brun, ci și de toate celelalte animale care, într-un fel sau altul, interacționează cu omul.
Sursa: Mediafax foto / VIOREL DUDAU
Luiza Moldovan
23 ian. 2026, 14:57, Social

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat vineri o finanțare de peste 24,2 milioane lei în cadrul Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, care are ca scop reducerea conflictelor dintre oameni și animalele sălbatice în zonele locuite și în proximitatea exploatațiilor agricole și a ariilor naturale protejate.

Potrivit reprezentanților AFM, programul este conceput ca un instrument de prevenție care urmărește limitarea situațiilor în care animalele sălbatice ajung în contact direct cu oamenii — situații care pot conduce la accidente, pagube materiale sau la intervenții extreme asupra animalelor.

La ce vor fi folosiți banii

Finanțarea de 24.282.576,06 lei poate fi utilizată de comunități locale, autorități și alți beneficiari pentru implementarea unor soluții moderne de prevenție, cum ar fi:

  • instalații cu fascicule luminoase pentru ghidarea în siguranță a animalelor sălbatice
  • sisteme acustice care descurajează apropierea speciilor de zonele populate
  • alte tehnologii compatibile cu legislația națională și europeană privind protecția habitatelor și a speciilor

Până în prezent, au fost aprobate 1.635 de proiecte pentru beneficiari care au optat pentru soluții preventive menite să reducă presiunea asupra fauna și să limiteze incidentele neplăcute.

Ce-și propune AFM, concret

Reprezentanții AFM subliniază că protejarea vieții oamenilor și conservarea biodiversității trebuie abordate împreună, iar programul oferă o abordare responsabilă pentru conviețuirea cu fauna sălbatică.

Aceasta include măsuri menite să minimizeze atât riscurile pentru oameni, cât și presiunile asupra animalelor, contribuind la menținerea unui echilibru durabil între activitățile umane și mediul natural.

Populația de urs brun crește, iar interacțiunile cu oamenii sunt tot mai dese

Finanțarea vine într-un moment în care gestionarea conflictelor om–faună sălbatică capătă tot mai multă atenție, pe fondul creșterii populațiilor unor specii precum ursul brun în anumite zone ale țării și a necesității de a proteja comunitățile rurale și gospodăriile acestora fără a afecta negativ animalele.

Experți și autorități locale consideră că soluțiile preventive finanțate prin acest program vor contribui la reducerea numărului de incidente, accidente și pierderi materiale, dar vor și încuraja o coexistență mai sigură între oameni și fauna sălbatică.

