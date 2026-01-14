Guvernul investește în digitalizarea integrată a Fondului de Mediu

Hotărârea adoptată vizează dezvoltarea „Sistemului Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu” (AFM), un proiect prin care activitatea AFM va fi gestionată într-un sistem informatic unitar.

De ce este necesar proiectul

Investiția se ridică la 144,8 milioane de lei și va fi acoperită din fonduri externe nerambursabile, prin Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Proiectul trebuie finalizat în 24 de luni.

Potrivit Guvernului, investiția este necesară deoarece infrastructura IT actuală a AFM este fragmentată și bazată pe soluții hardware și software neuniforme, care limitează eficiența instituției.

Noul sistem va integra toate activitățile AFM într-o platformă unitară, cu infrastructură modernă, sigură și aliniată standardelor europene privind securitatea cibernetică, interoperabilitatea și accesibilitatea digitală.

Beneficii pentru cetățeni și programele de mediu

Autoritățile estimează că proiectul va reduce semnificativ birocrația, va accelera procesarea cererilor și va îmbunătăți calitatea deciziilor prin instrumente moderne de analiză și raportare.

Pentru beneficiari, interacțiunea cu instituția se va face exclusiv online, prin autentificare securizată și semnătură electronică, cu acces rapid la informații și servicii.

Guvernul subliniază că sistemul va permite dezvoltarea viitoarelor programe de mediu pe baza unor date integrate, raportate în timp real, astfel încât fondurile gestionate de AFM să aibă un impact real asupra mediului și obiectivelor asumate de România.

Pe fondul numărului mare de solicitări, unele sesiuni de înscriere online în programele AFM au fost afectate de probleme tehnice în ultimii ani.