Fara-hartie.gov.ro: Statul cere ajutorul cetățenilor pentru reducerea birocrației

Prin intermediul platformei, utilizatorii pot transmite sesizări legate de birocrația excesivă, lipsa digitalizării serviciilor publice sau solicitările repetate de acte. Informațiile sunt colectate într-un format standard, astfel încât autoritățile să poată evalua impactul fiecărei probleme în funcție de timp pierdut, costuri și numărul de persoane afectate.

Sesizările care respectă criteriile platformei sunt publicate transparent și pot fi consultate în funcție de instituție, tip de problemă sau localitate. Sistemul permite identificarea problemelor recurente și centralizarea lor la nivel național.

Top 10 probleme lunar

La fiecare 30 de zile, Guvernul selectează 10 dintre cele mai frecvente disfuncționalități și le transmite spre analiză instituțiilor competente, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB). Problemele care țin de organizare administrativă trebuie corectate direct de instituțiile responsabile, iar progresul este urmărit public pe platformă până la soluționare.

În situațiile în care este nevoie de modificări legislative, cazurile sunt analizate în grupuri de lucru care includ reprezentanți ai mediului asociativ, ai cetățenilor și ai mediului de afaceri, pentru a identifica soluțiile necesare schimbării legii.

Stadiul sesizărilor, public online

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că platforma va ajuta autoritățile să înțeleagă care sunt cele mai frecvente probleme întâlnite de cetățeni în relația cu statul și să le prioritizeze pentru rezolvare. Ea a arătat că inițiativa își propune să transforme nemulțumirile oamenilor în măsuri concrete de simplificare administrativă.

După depunerea unei sesizări, utilizatorii pot urmări online stadiul acesteia – de la procesare și validare până la publicare și eventualele măsuri adoptate. Platforma afișează informații despre etapele parcurse pentru soluționare, fie că este vorba despre modificări procedurale, consultări sau inițiative legislative.

O singură dată, digital

Inițiativa se bazează pe principii precum „O singură dată”, care presupune că statul nu ar trebui să solicite aceleași informații de mai multe ori, și „Digital din start”, care încurajează furnizarea serviciilor publice online. De asemenea, sunt avute în vedere interoperabilitatea între instituții, transparența și accesibilitatea serviciilor pentru toți cetățenii.

Platforma a fost dezvoltată cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale și, potrivit Guvernului, asigură protecția datelor și funcționarea pe toate tipurile de dispozitive. Datele colectate sunt publice și pot fi folosite pentru dezvoltarea unor soluții suplimentare de simplificare și digitalizare a administrației.