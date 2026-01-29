Se face lumină în zeci de localități din Galați. Rețelele de iluminat vor fi modernizate cu fonduri AFM

Rețelele de iluminat public, dar și sistemele de apă și canalizare vor fi modernizate în perioada următoare. 25 de localități din județul Galați vor beneficia de investiții în valoare totală de 113,45 milioane de lei (aproximativ 22,25 milioane de euro). Este vorba despre 32 de proiecte finanțate de Administrația Fondului de Mediu.

Primele contracte de finanțare, în valoare de 86,5 milioane de lei, pentru 27 de proiecte derulate în 22 de localități, au fost semnate joi, la sediul Consiliului Județean Galați. 22 dintre proiecte sunt pentru modernizarea iluminatului public.

„Sunt investiții care vor aduce siguranță, confort și un trai mai bun pentru oameni, prin modernizarea rețelelor de iluminat public, precum și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

După aprobarea bugetului AFM, județul Galați va primi finanțări de încă 38,97 milioane de lei pentru cinci proiecte din patru localități. Cea mai mare, în valoare de 30 de milioane de lei, vizează sistemul de apă și canalizare din orașul Galați va beneficia de 30 de milioane de lei.