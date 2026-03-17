Raport OCDE: „România a luat măsuri semnificative în combaterea corupției, dar trebuie să publice declarațiile de avere ale demnitarilor”. Care sunt cele mai corupte zone din România

OCDE: „Percepțiile privind corupția rămân ridicate. Corupția a devenit mai complexă decât noțiunea tradițională”

„Dacă nu este controlată, corupția poate duce la cheltuieli publice risipitoare sau ineficiente, la un mediu de afaceri necompetitiv și la elaborarea de politici ineficiente. Percepțiile privind corupția rămân ridicate în România, 75% dintre respondenții la un sondaj Eurobarometru din 2025 considerând-o „răspândită” puțin peste media UE. În timp ce puțini declară că au fost martori sau au experimentat personal corupția, 60% au declarat că sunt afectați personal de corupție în viața de zi cu zi. Acest lucru sugerează că în România, ca și în alte țări, corupția a devenit mai complexă decât noțiunea tradițională de jefuire cotidiană”, arată raportul OCDE.

Zonele cele mai corupte: „politicienii, aleșii, sistemul de Sănătate, Poliția și Vama”

„Partidele politice, oficialii aleși, sistemul de sănătate, poliția și vama sunt percepute ca fiind instituțiile cele mai afectate”, precizează OCDE.

„România a luat măsuri semnificative în a combate corupția”

„România a luat măsuri semnificative pentru a combate corupția în ultimii ani, iar 39% dintre români consideră eforturile guvernamentale de combatere a corupției ca fiind eficiente, plasând-o peste media UE.

Indicatorii de Integritate Publică ai OCDE arată că sistemul anticorupție și de integritate al României este aliniat în mare măsură la standardele OCDE și, în mai multe domenii, are performanțe peste media OCDE.

Țara are cadre juridice solide pentru gestionarea conflictelor de interese și asigurarea integrității în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. România are, de asemenea, un cadru juridic solid pentru protecția avertizorilor de integritate care transpune Directiva UE 2019/1937, deși provocările legate de protecția avertizorilor de integritate persistă în practică”.

„România a consolidat protecția denunțătorilor în cazurile de luare de mită transnațională. Progrese în Strategia anticorupție”

„Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România a devenit parte la Convenția OCDE privind combaterea luării de mită a funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale în 2023 și continuă să facă progrese în combaterea luării de mită transnaționale, deși există încă loc pentru îmbunătățirea aplicării practice. O modificare recentă a Legii nr. 319/2024 a consolidat protecția denunțătorilor care raportează luarea de mită transnațională.

De asemenea, România și-a consolidat recent cadrul de gestionare a riscurilor de integritate în perioada de dinainte și după angajare în sectorul public, inclusiv pentru funcționarii cu risc ridicat. Ca parte a procesului de aderare la OCDE, o nouă lege (Legea nr. 189/2025) a fost adoptată în noiembrie 2025 pentru a aborda mai multe lacune identificate anterior de OCDE.

Dacă va fi implementată și aplicată eficient, această nouă lege – care extinde domeniul de aplicare al funcționarilor, activităților și comportamentelor cu risc acoperite – ar trebui să contribuie la reducerea distorsiunilor economice care decurg din „ușile rotative” dintre sectorul public și cel privat.

Strategia Națională Anticorupție (SNC) a României pentru perioada 2021-2025 prezintă obiectivele guvernamentale pentru îmbunătățirea cadrului anticorupție. Deși strategia îndeplinește majoritatea criteriilor standard ale OCDE, planificarea strategică ar putea fi îmbunătățită în continuare prin bazarea strategiei pe o evaluare formală a riscurilor naționale de corupție (OCDE, 2025[82]). Cu toate acestea, s-au înregistrat progrese substanțiale în ceea ce privește atingerea obiectivelor din cadrul NACS, așa cum se subliniază în rapoartele de monitorizare ale strategiei”, arată raportul.

România întâmpină provocări în prevenirea și gestionarea conflictelor de interese

„În ciuda unui cadru juridic solid, România se confruntă cu provocări practice în prevenirea și gestionarea conflictelor de interese. Gestionarea eficientă a conflictelor de interese promovează concurența loială și procesul decizional transparent, reducând riscul de favoritism sau de capturare a autorităților de reglementare.

Agenția Națională de Integritate (ANI), responsabilă de verificarea conținutului declarațiilor de avere și interese, utilizează instrumente inovatoare în acest sens dar rămâne subpersonal, ceea ce întârzie detectarea.

Pentru a îmbunătăți detectarea timpurie, ANI a implementat un nou instrument IT care ajută la detectarea semnalelor de alarmă din declarațiile funcționarilor. Deși acest lucru poate îmbunătăți eficacitatea, sistemul ar putea fi consolidată în continuare prin aplicarea unei abordări bazate pe riscuri, prioritizând verificarea în funcție de sensibilitatea poziției unui funcționar.

Dincolo de supraveghere, consolidarea capacității instituțiilor publice și a funcționarilor de a gestiona proactiv conflictele pe cont propriu – cum ar fi prin recuzarea voluntară de la deciziile în care există un conflict de interese – ar consolida sistemul în timp”, se menționează în document.

Sunt riscuri legate de corupție și integritate în domeniul Sănătății

„Așa cum se reflectă în percepțiile cetățenilor, riscurile legate de corupție și integritate în sectorul sănătății rămân deosebit de acute. Acestea variază de la luare de mită evidentă la favoritism în managementul resurselor umane, achiziții publice și controlul bugetar, care contribuie la ineficiență și cheltuieli inutile (OCDE, 2023[79]). Strategia Națională de Asigurări pentru perioada 2021-2025 a inclus un accent specific pe sectorul sănătății, precum și pe sectorul educației și pe întreprinderile de stat.

Conflictele de interese rămân frecvente în sectorul sănătății, iar consolidarea suplimentară a capacităților și îndrumările specifice sectorului ar putea fi instrumente eficiente în reducerea vulnerabilității sectorului sănătății la corupție. Este încurajator faptul că strategia Ministerului Sănătății pentru perioada 2023-2030 include o gestionare mai puternică a conflictelor de interese ca obiectiv cheie”.

OCDE cere publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor

„O hotărâre a Curții Constituționale din 2025 a declarat, de asemenea, neconstituționale prevederi cheie ale Legii nr. 176/2010 privind gestionarea conflictelor de interese, inclusiv publicarea declarațiilor de avere ale funcționarilor publici, invocând preocupări legate de respectarea vieții private.

Informațiile privind averea și interesele pentru cel puțin unele categorii de funcționari publici sunt publicate în aproximativ două treimi din țările OCDE.

Amendamentele la Legea nr. 176/2010, care vizează implementarea deciziei Curții Constituționale, sunt în prezent în curs de pregătire și se așteaptă să fie prezentate legislativului în a doua jumătate a anului 2026.

Este important ca publicarea declarațiilor de avere și interese să fie proporțională cu puterea decizională și expunerea la risc a funcționarilor publici, menținând un echilibru între transparență, integritate și protejarea drepturilor fundamentale.

România ar beneficia, de asemenea, de o mai mare transparență în elaborarea politicilor.

OCDE cere înăsprirea regulilor legate de lobby și previzibilitate legislativă

„S-au înregistrat progrese semnificative, impulsionate și de procesul de aderare la OCDE, pentru înăsprirea regulilor de lobby. În special, înregistrarea în registrul RUTI a devenit obligatorie din aprilie 2025 și a fost extinsă pentru a acoperi toți membrii parlamentului în octombrie 2025. Rămâne important ca noul cadru de lobby să fie aplicat în practică.

Un cadru robust pentru lobby responsabil și transparent este esențial pentru a proteja procesul de elaborare a politicilor de influența nejustificată a intereselor private înguste. Activitățile de lobby în România sunt deosebit de îngrijorătoare, având în vedere rata ridicată la care legile sunt adoptate prin proceduri accelerate, utilizate în 26% din legi.

Astfel de practici limitează capacitatea părților interesate de a oferi contribuții la legislația care le afectează și contribuie la instabilitatea legislativă, creând incertitudine pentru investitori și descurajând deciziile pe termen lung. Restricțiile privind utilizarea abuzivă a procedurilor parlamentare de urgență și scurtate au început să fie aplicate prin norme metodologice aprobate de guvern în 2022.

Cu toate acestea, proporția proiectelor de acte normative adoptate prin Ordonanțe de Urgență ale Guvernului a rămas ridicată în 2024, cu doar o ușoară scădere observată până în octombrie 2025 față de aceeași perioadă din 2024, iar imprevizibilitatea legislativă continuă să rămână o preocupare pentru investitori și întreprinderi.

OCDE: „DNA are un palmares solid de urmărire penală cu succes a cazurilor de corupție”

„În ceea ce privește aplicarea legilor penale anticorupție, Direcția Națională Anticorupție (DNA) are un palmares solid de urmărire penală cu succes a cazurilor de corupție (OCDE, 2024[80]), iar 51% dintre români consideră că există suficiente urmăriri penale cu succes pentru a descuraja oamenii de la corupție – a doua cea mai mare rată dintre toate țările UE.

Deși DNA s-a confruntat cu unele probleme legate de lipsa de resurse, acest lucru nu pare să fi avut un impact substanțial asupra capacității sale de a combate luarea de mită internațională până în prezent.

Durata medie a cazurilor de corupție penală din România rămâne doar puțin peste media UE (Comisia Europeană, 2025[86]), ceea ce indică faptul că instanțele sunt, în general, capabile să asigure tragerea la răspundere pentru corupție într-un termen rezonabil”, arată OCDE.

OCDE: „România a luat măsuri pentru consolidarea integrității independenței sistemului judiciar”

„Aplicarea eficientă a legii se bazează și pe faptul că judecătorii și procurorii înșiși acționează cu integritate. România a luat măsuri pentru a consolida integritatea și independența sistemului judiciar într-un sens mai larg. În 2022, România a adoptat trei „legi ale justiției” revizuite, care vizau alinierea sistemului judiciar la standardele internaționale.

Deși eforturile depuse de România pentru a promova integritatea judiciară și a procuraturii sunt puternice în comparație cu media OCDE, există încă loc de îmbunătățiri suplimentare.

La sfârșitul anului 2025, au fost exprimate public îngrijorări cu privire la independența judiciară și a procuraturii, precum și la gestionarea cazurilor de corupție. Acest lucru a determinat autoritățile să înființeze un grup de lucru pentru a evalua și a revizui preocupările și legislația relevantă.

România și-ar putea îmbunătăți cadrul prin extinderea procedurilor de selecție bazate pe merit la promovarea judecătorilor și procurorilor pentru toate funcțiile de conducere și prin asigurarea unor garanții suficiente pentru numirea și demiterea judecătorilor și procurorilor în funcții de conducere”, se precizează în document.

„Spălarea de bani și evaziunea fiscală rămân o problemă în România”

„Spălarea banilor rămâne, de asemenea, o problemă în România, determinată de diverse activități infracționale, inclusiv evaziunea fiscală, frauda și utilizarea abuzivă a fondurilor UE. Conform raportului MONEYVAL al Consiliului Europei,

România respectă doar „parțial” 15 dintre cele 40 de recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și rămâne supusă unor proceduri sporite de urmărire (Consiliul Europei, 2025[87]).

Deși Legea nr. 129/2019 oferă o bază juridică largă pentru urmărire penală, MONEYVAL notează că s-au înregistrat doar progrese limitate în abordarea deficiențelor de conformitate tehnică.

Domeniile care necesită îmbunătățiri includ sancțiuni financiare specifice, reglementarea activelor virtuale și urmărirea statistică”, încheie raportul.