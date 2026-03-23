Bulgaria primește undă verde de la OCDE pe anticorupție. Unde se află România în cursa pentru aderare

Grupul de lucru al OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) privind luarea de mită în tranzacțiile comerciale internaționale a dat undă verde Bulgariei pe calea aderării la organizație. Potrivit acestuia, țara a îndeplinit în mod satisfăcător toate recomandările-cheie legate de procesul de aderare în domeniul anticorupției, scrie BTA.

Analiza a vizat implementarea standardelor stabilite prin Convenția OCDE privind combaterea mitei, precum și a instrumentelor juridice asociate. Ministerul Justiției a subliniat că evaluarea a fost una amplă, concentrată pe modul în care legislația și practicile naționale respectă cerințele internaționale.

De asemenea, au fost apreciate reformele legislative adoptate de Bulgaria, inclusiv cele privind incriminarea mitei, răspunderea persoanelor juridice, combaterea falsului în contabilitate și protecția avertizorilor de integritate.

Totuși, două recomandări rămân în lucru și vor fi monitorizate în continuare de OCDE. Acestea vizează utilizarea tehnicilor speciale de investigație în stabilirea răspunderii persoanelor juridice și posibilitatea inițierii procedurilor penale pe baza unor sesizări anonime.

Miercuri, guvernul interimar a aprobat trimiterea unei scrisori către președintele Comitetului de Investiții al OCDE, în care sunt prezentate progresele realizate și poziția Bulgariei față de recomandările formulate în iunie 2024. O nouă evaluare este așteptată în luna aprilie, pe baza unui raport actualizat al Secretariatului OCDE.

Procesul de aderare al României la OCDE

În comparație, România se află, la rândul său, în proces de aderare la OCDE, însă într-o etapă mai amplă de evaluare.

România a primit invitația oficială de aderare în 2022 și trece printr-un proces complex de analiză tehnică, care implică peste 20 de comitete ale organizației, inclusiv cel dedicat combaterii corupției.

În acest domeniu, evaluarea se face în baza acelorași standarde internaționale, însă procesul nu este încă finalizat. Autoritățile române au făcut progrese în alinierea legislației, dar sunt necesare în continuare măsuri pentru consolidarea aplicării legii, eficiența anchetelor și sancționarea faptelor de corupție.

Spre deosebire de Bulgaria, care a obținut deja un aviz pozitiv pe segmentul anticorupției, România se află încă în faza de implementare și verificare a reformelor necesare.

Aderarea completă la OCDE depinde de îndeplinirea tuturor criteriilor în multiple domenii, iar estimările oficiale indică un proces de durată, care ar putea fi finalizat în următorii ani, în funcție de ritmul reformelor și de evaluările succesive ale organizației.