Radev primește undă verde. Liderul alegerilor, chemat să formeze noul guvern al Bulgariei

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a anunțat marți că va acorda mandatul pentru formarea noului guvern partidului Progressive Bulgaria, condus de fostul președinte Rumen Radev, câștigător detașat al alegerilor parlamentare desfășurate luna trecută.
Foto: Hepta
Andrei Rachieru
05 mai 2026, 19:47, Știri externe

Decizia vine în urma rezultatului clar al scrutinului, în care formațiunea Progressive Bulgaria a obținut cea mai mare susținere din partea alegătorilor, consolidându-și poziția dominantă pe scena politică, titrează Reuters.

Conform procedurilor constituționale, partidul câștigător primește prima șansă de a forma o majoritate parlamentară și de a propune un cabinet.

Rumen Radev urmează acum să înceapă negocieri cu alte partide pentru a asigura sprijinul necesar în Parlament, în vederea formării unui guvern stabil. Analiștii politici consideră că procesul ar putea fi relativ rapid, având în vedere victoria confortabilă obținută în alegeri.

