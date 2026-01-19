Ciprian Ciucu anunță un program de refacere a liniilor de tramvai din București: „Eu trebuie să mă asigur că până în 2029 vor fi toate gata”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis luni, pe Facebook, un mesaj despre planurile de modernizare a liniilor de tramvai din București.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, Capitala are nevoie urgentă de linii de tramvai sigure și reabilitate. Conform edilului, miza este una majoră, de ordin financiar și funcțional.

Acesta a anunțat că Primăria Municipiului București a obținut recent o finanțare de 265,5 milioane de euro pentru modernizarea liniilor de tramvai și încă 76,5 milioane de euro pentru achiziția de tramvaie noi.

Ciucu a mai declarat în postarea sa că aceste proiecte trebuie finalizate până în 2029, în caz contrar existând riscul returnării banilor.

„Eu trebuie să mă asigur că până în 2029 vor fi toate gata, pentru că altfel vom da banii înapoi, iar acest lucru ar fi inacceptabil”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a anunțat că reabilitarea nu se poate limita doar la șinele de tramvai, ci trebuie corelată cu investițiile în infrastructura de apă și canalizare, acolo unde rețelele intersectează traseele de tramvai.

„Nu este suficient să reabilităm șinele. Trebuie să facem investiții și la rețeaua de apă-canal care intersectează aceste linii de tramvai, pentru că nu este normal să muncim de două ori și apoi să apară noi avarii, să săpăm iarăși și să aruncăm banii pe fereastră”, a explicat el.

Primarul Capitalei a spus că a chemat conducerea Apa Nova la discuții pentru a prioritiza investițiile și pentru a asigura o coordonare a lucrărilor.

Modernizarea liniilor de tramvai trebuie precedată de modernizarea rețelelor de apă și canalizare, mai anunță Ciprian Ciucu.

„Asta înseamnă planificare: trebuie proiectare și avizare, apoi execuție de lucrări pentru apă-canal și apoi lucrări la liniile de tramvai! Am cerut Direcției de Investiții din PMB și conducerii APA Nova ca până luni să organizeze mai multe întâlniri de coordonare cu toți constructorii care vor executa lucrările, atât pe apă-canal, cât și la infrastructura de tramvai, astfel încât să le prioritizeze și să dea drumul cât mai rapid la lucrări.”, a spus primarul Bucureștiului.

Ciprian Ciucu a avertizat că, în anii următori, bucureștenii vor resimți un disconfort major, din cauza numărului mare de șantiere care vor fi deschise simultan.

Transportul public va fi afectat, iar STB va trebui să suplimenteze tramvaiele cu autobuze.

„Știu, va exista în mod clar un disconfort în București, un disconfort al călătorilor, pentru că ne vom apuca de mai multe șantiere dintr-o dată. Dar nu avem ce face, nu putem rata și acești bani. Eu mă voi asigura că lucrările, odată începute, să fie finalizate la timp”, a transmis edilul.

Pentru a asigura ritmul investițiilor, Ciprian Ciucu a anunțat și discuții recente cu Banca Europeană de Investiții, în vederea obținerii cofinanțării necesare, în valoare de 170 de milioane de euro.

Ciucu a publicat și lista detaliată a loturilor unde vor avea loc lucrări în următorii ani, acestea vizând artere importante din toate zonele Capitalei, de la Bulevardul Theodor Pallady, Basarabia sau Timișoara, până la Bd. Expoziției, Calea Griviței, Bd. Mărășești, Bd. Chișinău sau zona Dimitrie Pompeiu.

„Voi revenii cu detalii clare despre aceste proiecte, imediat ce vom avea prioritizarea pusă la punct!”, a spus Ciucu.