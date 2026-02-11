Analiză Storia: Cât costă apartamentele în marile orașe și cum se reflectă prețurile în nivelul de trai

Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României continuă să evidențieze diferențe importante între centrele urbane, nu doar din perspectiva costurilor de achiziție, ci și a nivelului de trai resimțit de locuitori. Conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, cele mai scăzute prețuri medii de vânzare, calculate cumulat pentru apartamentele noi și vechi, se înregistrează în Iași (1.764 euro/mp), Oradea (1.831 euro/mp), Sibiu (1.938 euro/mp) și Timișoara (1.941 euro/mp). La polul opus, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș analizat, cu un preț mediu de 3.279 euro/mp, urmat de București (2.331 euro/mp), Brașov (2.306 euro/mp), Constanța (2.085 euro/mp) și Craiova (2.067 euro/mp).

