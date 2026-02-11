Prima pagină » Comunicate » Analiză Storia: Cât costă apartamentele în marile orașe și cum se reflectă prețurile în nivelul de trai

Analiză Storia: Cât costă apartamentele în marile orașe și cum se reflectă prețurile în nivelul de trai

● Apa curentă, sistemul de alimentare cu gaze și transportul în comun au cele mai bune scoruri subiective obținute de la locuitori ● Parcările, pistele de biciclete și zgomotul au cele mai slabe scoruri subiective în Indexul Storia
Analiză Storia: Cât costă apartamentele în marile orașe și cum se reflectă prețurile în nivelul de trai
Mediafax
11 feb. 2026, 19:15, Comunicate

Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României continuă să evidențieze diferențe importante între centrele urbane, nu doar din perspectiva costurilor de achiziție, ci și a nivelului de trai resimțit de locuitori. Conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, cele mai scăzute prețuri medii de vânzare, calculate cumulat pentru apartamentele noi și vechi, se înregistrează în Iași (1.764 euro/mp), Oradea (1.831 euro/mp), Sibiu (1.938 euro/mp) și Timișoara (1.941 euro/mp). La polul opus, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș analizat, cu un preț mediu de 3.279 euro/mp, urmat de București (2.331 euro/mp), Brașov (2.306 euro/mp), Constanța (2.085 euro/mp) și Craiova (2.067 euro/mp).

