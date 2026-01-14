București, orașul cu cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente în decembrie 2025

Prețurile apartamentelor noi și vechi au crescut pe parcursul anului trecut în toate marile orașe analizate, potrivit prețurilor medii solicitate de proprietari în anunțurile publicate pe Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România.

Astfel, Cluj-Napoca este în continuare cel mai scump oraș din România, cu un preț mediu cumulat de 3.228 de euro/mp în decembrie 2025, cu 9,4% mai mare comparativ cu decembrie 2024.

Pe de altă parte, în decembrie 2025 cea mai mare creștere față de anul anterior s-a înregistrat în București, acolo unde prețurile solicitate s-au majorat cu 20,3%, la 2.262 euro/mp. Pe baza acestei creșteri, Capitala a ajuns aproape la fel de scumpă ca Brașov, oraș în care prețurile au crescut cu 8,1%, până la 2.280 euro/mp. Alte două orașe în care prețul mediu a depășit pragul simbolic de 2.000 euro/mp sunt Constanța (2.036 euro/mp, +6,5%) și Craiova (2.034 euro/mp, +18,5%).

