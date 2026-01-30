Sumarul pieței rezidențiale 2025: ce spun românii și ce arată datele Storia despre cumpărare, chirii și accesibilitate

În 2025, Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, a desfășurat mai multe sondaje și analize, din care se conturează o serie de informații-cheie relevante pentru piața imobiliară. Sondajele și analizele au acoperit teme precum deciziile imobiliare privind achiziția unei locuințe, impactul majorării TVA, relația românilor cu vecinii, precum și accesibilitatea locuințelor de închiriat și de vânzare sau nivelurile salariale minime necesare pentru a cumpăra ori închiria o proprietate de lux.

„Vocea utilizatorilor platformei Storia este un reper esențial pentru a înțelege realitatea pieței imobiliare și modul în care aceasta evoluează. Prin sondajele pe care le realizăm, colectăm date relevante despre așteptările și criteriile care contează pentru oameni atunci când își aleg o locuință, iar prin analizele noastre oferim interpretări profesioniste ale tendințelor și modificărilor din piața imobiliară. Ne propunem astfel să continuăm să oferim informații utile și actuale, atât pentru cei interesați de cumpărarea sau închirierea unei locuințe, cât și pentru profesioniștii din domeniul imobiliar”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Citeşte comunicatul integral AICI