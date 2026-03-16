GOLDEN DRUM 2026: ÎNSCRIERILE SUNT DESCHISE

Golden Drum International Festival of Creativity, unul dintre puținele festivaluri regionale incluse în clasamentul WARC Rankings, deschide oficial înscrierile pentru ediția 2026. Anul acesta, festivalul introduce UNFPA Inclusion Excellence Award, un premiu acordat în parteneriat cu UNFPA – Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, care celebrează lucrările creative ce contribuie activ la promovarea egalității de gen și a incluziunii sociale.
Mediafax
16 mart. 2026, 17:54, Comunicate

Sunt eligibile lucrările publicate, difuzate sau lansate public pentru prima dată în perioada 23 august 2025 – 26 august 2026. Agenții, advertiseri, companii media și creativi din 40 de țări sunt invitați să își înscrie cele mai bune lucrări până pe 26 august 2026, în cadrul celor șase secțiuni ale competiției: One-Channel Drum, Omni-Channel Drum, Craft Drum, Creative Media Excellence Drum, Creative Business Excellence Drum, precum și o secțiune specială, All Juries Section. Grupul Game Changer, dedicat campaniilor care sparg tiparele tradiționale ale publicității prin idee, concept și/sau execuție, este singurul grup din competiție deschis participării la nivel global. Participanții pot beneficia de tarife Super Early Bird până pe 22 aprilie 2026.

Festivalul Golden Drum va sărbători din nou cele mai valoroase idei și campanii din publicitate în luna octombrie, la Portorož, Slovenia. Noua identitate vizuală a festivalului – “Wild. Wild. Best.”– reflectă natura mereu în schimbare a industriei creative, unde doar cei mai buni reușesc să iasă în evidență.

Alăturați-vă comunității creative în perioada 12–13 octombrie 2026, la Portorož, Slovenia, și profitați de această oportunitate de a obține recunoașterea meritată și de a sărbători alături de cei mai buni din industrie.

