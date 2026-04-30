Hisense obține certificarea Eurovent pentru gama completă de aparate de aer condiționat

Hisense a asigurat de mult timp conformitatea cu standardele Eurovent pentru aparatele de aer condiționat comerciale cu puteri cuprinse între 12 kW și 50 kW (12 kW < AC2 < 50 kW). Pe baza acestei fundații solide, compania a obținut acum cu succes certificarea Eurovent și pentru aparatele de aer condiționat de tip split cu puteri de până la și inclusiv 12 kW (AC1 ≤ 12 kW), oferind astfel o gamă mai largă de soluții verificate, atât pentru utilizarea în spații rezidențiale, cât și comerciale.

Certificarea Eurovent reprezintă unul dintre cele mai respectate standarde de calitate din industria HVAC la nivel global, confirmând că produsele îndeplinesc cele mai înalte cerințe de eficiență, fiabilitate și sustenabilitate. Odată cu certificarea ambelor categorii, AC1 și AC2, Hisense își consolidează poziția de producător inovator și de încredere HVAC.

„Suntem onorați să primim certificarea Eurovent pentru aparatele noastre de aer condiționat split din categoria AC1”, a declarat Sorin Dorobantu, Director Vânzări HVAC România. „Această realizare reflectă dedicarea noastră continuă de a oferi soluții HVAC fiabile, eficiente energetic și inovatoare, adaptate nevoilor pieței europene.”

