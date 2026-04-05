Premierul Marii Britanii critică prezența lui Kanye West la un festival din Londra

Kanye West, cunoscut acum sub numele de Ye, a fost criticat intens în ultimii ani pentru declarațiile sale antisemite, pentru care și-a cerut scuze în ianuarie, relatează BBC.

Keir Starmer a declarat că este „profund îngrijorător” faptul că artistul a fost invitat „în ciuda declarațiilor sale antisemite anterioare și a elogierii nazismului”.

„Antisemitismul, sub orice formă, este abominabil și trebuie combătut cu fermitate”, a subliniat Keri Starmer.

Sponsorul evenimentului, Pepsi, a declarat duminică pentru The Independent că și-a retras sponsorizarea.

Rapperul american, în vârstă de 48 de ani, a fost anunțat la începutul săptămânii drept cap de afiș în toate cele trei zile ale festivalului Wireless, care va avea loc în iulie, în nordul Londrei.

Liderul liberal-democrat Ed Davey a cerut ca West să nu fie lăsat să intre în Regatul Unit, spunând că autoritățile trebuie să fie mai ferme în combaterea antisemitismului. Și lidera conservatoare Kemi Badenoch a criticat invitația.

Anul trecut, lui Kanye West i-a fost interzisă intrarea în Australia după lansarea unei piese intitulate „Heil Hitler”.

În trecut, conturile sale de pe rețelele sociale au fost suspendate după mai multe postări ofensatoare. Artistul a susținut ulterior că regretă acele declarații și a susținut că acestea au fost influențate de tulburarea bipolară.