Mark Rutte are un plan să-l mențină pe Trump în NATO. Ce prevede acesta

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, are un plan pentru a-l determina pe președintele american Donald Trump să-și pună în aplicare amenințarea că va scoate SUA din Alianță: promisiunea unor noi acorduri în domeniul apărării care să fie în beneficiul Washingtonului.

Vineri, în Suedia, se vor reuni miniștrii de externe din țările membre NATO, iar producția din domeniul apărării este un subiect prioritar în cadrul discuțiilor, notează POLITICO.

În ultimele săptămâni, Rutte a insistat asupra ideii de a crește producția și acordurile de apărare, cu scopul de a acoperi un deficit european real, dar și de a prezenta un argument economic care să rezoneze cu Trump, au spus trei oficiali de rang înalt ai NATO pentru sursa citată.

„Cred că este foarte bine că Rutte subliniază acest lucru la Ankara, astfel încât să putem avea standarde comune, o mai bună interoperabilitate și să producem mai mult și mai ieftin. Trebuie să continuăm să facem comerț și să producem arme împreună, iar Statele Unite dispun de unele capacități unice”, a declarat pentru POLITICO ministrul suedez de externe, Maria Malmer Stenergard.

Diplomat: Planul lui Rutte, o „veste bună și pentru SUA”

În centrul strategiei lui Rutte de a-l împiedica pe Trump să renunțe la ideea de a scoate SUA din NATO se află aducerea la masa negocierilor de la Ankara a angajamentelor și a dovezilor concrete privind cheltuielile de apărare.

Rutte a ridicat în repetate rânduri această problemă și a convins industria să-și intensifice producția, chiar dacă au sau nu contracte convenite.

Pe de altă parte însă, în privat, șeful NATO a presat aliații europeni să aducă dovezi privind creșterea producției și contractele industriale la summitul din iulie, care va avea loc la Ankara, a declarat un al patrulea diplomat de rang înalt al NATO pentru POLITICO.

„Rutte le-a spus aliaților: orice aveți în pregătire, vă rog să aduceți la Ankara”, au spus sursele pentru POLITICO.

Concret, planul lui Rutte include încurajarea asocierilor în participațiune cu firme americane de apărare și mai multe vânzări de arme din SUA, potrivit a doi diplomați de rang înalt din cadrul NATO.

În cadrul summitului de la Ankara, declarația va fi însoțită și de acorduri pe care NATO nu le-a anunțat încă oficial, inclusiv decizia de a înlocui flota de avioane Boeing 707 AWACS cu avioane de recunoaștere GlobalEye ale Saab, a mai spus o altă sursă pentru POLITICO.

Deciziile recente ale SUA îngrijorează aliații

Informația vine în contextul în care recent, Statele Unite au luat niște decizii care au stârnit îngrijorări în rândul aliaților privind reducerea efectivelor militare din Germania și Polonia.

Pentagonul a anunțat că va retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania, Trump avertizând că numărul va fi și mai mare de atât. De asemenea, The Wall Street Journal a relatat în urmă cu două săptămâni că Statele Unite au suspendat desfășurarea unei brigăzi militare în Polonia.