„Drone inamice au atacat” clădirea Colegiului Profesional Starobelsk, afiliat Universității Pedagogice Luhansk, și căminul său studențesc, a scris guvernatorul regional instalat la Moscova, Leonid Pasechnik, pe aplicația de mesagerie rusească Maxrelatează Le Figaro.

Fotografiile publicate de Leonid Pasetchnik arată cele două clădiri grav avariate: una în flăcări și parțial prăbușită, cealaltă cu pereții carbonizați și geamurile sparte. Salvatorii trimiși la operațiunea de curățare au descoperit un cadavru sub dărâmături, potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgență, conform agențiilor de știri rusești.

Salvatorii caută sub dărâmături

Potrivit lui Passetchnik, 86 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani se aflau în clădire în momentul atacului. „35 de persoane au suferit diverse răni”, a declarat el, fără a oferi mai multe detalii. Salvatorii caută în prezent alte persoane care sunt încă prinse sub dărâmături, potrivit aceleiași surse.

Ucraina vizează în mod regulat Rusia, ca represalii pentru bombardamentele zilnice asupra teritoriului său de la începutul ofensivei rusești din februarie 2022. Vizează în special infrastructura legată de industria și comerțul cu hidrocarburi, care, potrivit Ucrainei, permite Moscovei să finanțeze războiul.