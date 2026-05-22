Prima pagină » Știri externe » Un mort și 35 de răniți în urma unui atac aerian ucrainean în regiunea ocupată Luhansk

Un mort și 35 de răniți în urma unui atac aerian ucrainean în regiunea ocupată Luhansk

O persoană a fost ucisă și alte 35 au fost rănite peste noapte într-un atac ucrainean în partea controlată de Rusia a regiunii Luhansk (est) din Ucraina, au anunțat autoritățile vineri.
Un mort și 35 de răniți în urma unui atac aerian ucrainean în regiunea ocupată Luhansk
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
22 mai 2026, 13:27, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Drone inamice au atacat” clădirea Colegiului Profesional Starobelsk, afiliat Universității Pedagogice Luhansk, și căminul său studențesc, a scris guvernatorul regional instalat la Moscova, Leonid Pasechnik, pe aplicația de mesagerie rusească Maxrelatează Le Figaro.

Fotografiile publicate de Leonid Pasetchnik arată cele două clădiri grav avariate: una în flăcări și parțial prăbușită, cealaltă cu pereții carbonizați și geamurile sparte. Salvatorii trimiși la operațiunea de curățare au descoperit un cadavru sub dărâmături, potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgență, conform agențiilor de știri rusești.

Salvatorii caută sub dărâmături

Potrivit lui Passetchnik, 86 de adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani se aflau în clădire în momentul atacului. „35 de persoane au suferit diverse răni”, a declarat el, fără a oferi mai multe detalii. Salvatorii caută în prezent alte persoane care sunt încă prinse sub dărâmături, potrivit aceleiași surse.

Ucraina vizează în mod regulat Rusia, ca represalii pentru bombardamentele zilnice asupra teritoriului său de la începutul ofensivei rusești din februarie 2022. Vizează în special infrastructura legată de industria și comerțul cu hidrocarburi, care, potrivit Ucrainei, permite Moscovei să finanțeze războiul.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
CNAIR ar putea fi pusă pe butuci de firma italiană Pizarroti. Italienii pregătesc executarea după litigiul privind autostrada Sebeș-Turda
Gandul
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Vești dure pentru Donald Trump Jr.! A fost diagnosticată cu cancer și a fost operată de urgență
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia