Prima pagină » Știrile zilei » Avertizare de călătorie în Belgia din cauza grevelor din transportul aerian și public

Avertizare de călătorie în Belgia din cauza grevelor din transportul aerian și public

Ministerul Afacerilor Externe a emis luni o avertizare de călătorie pentru Belgia în contextul unei greve naționale programate pentru marți, care va afecta atât transportul aerian, cât și transportul public.
Avertizare de călătorie în Belgia din cauza grevelor din transportul aerian și public
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Radu Mocanu
11 mai 2026, 17:23, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„În continuarea informării publice referitoare la greva din transporturile aeriene anunțată de sindicatele belgiene pentru data de 12 mai 2026, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că lucrătorii companiilor din transportul public belgian s-au alăturat acțiunii de protest ce se va desfășura la data de 12 mai 2026. Greva națională va afecta atât transportul aerian, cât și transportul public”, transmite MAE. 

Ministerul recomandă cetățenilor să urmărească permanent informațiile actualizate publicate de aeroporturile belgiene și operatorii de transport public prin următoarele linkuri:  https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing

https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr

https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles (+32 (0) 234 753 38, +32 (0) 234 416 58, +32 (0) 234 369 35 ), iar în situații de urgență, pot apela la numărul telefonul de urgență al misiunii diplomatice ( +32 (0) 497 428 663). 

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Parlamentarii POT și-au redenumit grupul parlamentar. Surpriza: sunt „fermi pro-europeni”. Anunțul partidului
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
Libertatea
Secretul longevității, chiar la tine în farfurie. Ce mănâncă oamenii care trăiesc peste 100 de ani
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor