Concertul lui Kanye West în Portugalia va avea loc, dar autoritățile avertizează că pot interveni

Spectacolul artistului american, este programat pe 7 august, pe stadionul din Algarve, scrie Euronews. Organizatorii susțin că nu există motive legale pentru anulare și resping îngrijorările apărute în spațiul public. „Este un eveniment muzical care va avea loc. Ar deveni o problemă doar dacă autoritățile ar identifica un risc real pentru ordinea publică”, a declarat Torcato Jorge, reprezentant al organizatorilor.

Guvernul monitorizează situația

Ministerul de Interne din Portugalia a transmis că urmărește atent evoluția situației. Autoritățile au precizat că, în cazul în care evaluările de securitate vor indica un risc pentru ordinea publică sau siguranța națională, vor fi luate măsuri. Evaluarea este realizată de serviciile de informații, inclusiv Serviço de Informações de Segurança. Concertul din Portugalia vine într-un moment tensionat pentru artist. Mai multe spectacole din Europa au fost anulate sau amânate, inclusiv în Regatul Unit, unde autoritățile au refuzat accesul artistului. De asemenea, show-uri din Franța, Polonia și Elveția nu au mai avut loc, pe fondul reacțiilor generate de declarațiile controversate ale rapperului.

Critici și reacții publice

Kanye West a fost în centrul unor controverse în ultimii ani, inclusiv pentru declarații considerate antisemite. Deși artistul și-a cerut scuze, reacțiile din Europa au rămas puternice, iar unele autorități au invocat riscuri de ordine publică. Organizatorii spun că incertitudinile au afectat vânzările în Portugalia. „Oamenii ezită să cumpere bilete scumpe, de teama unei eventuale anulări”, au explicat aceștia. În prezent, aproximativ 70% dintre bilete au fost vândute, iar prețurile variază între 159 și 450 de euro.

Autoritățile locale și instituțiile din turism susțin organizarea concertului, considerat unul dintre cele mai importante evenimente ale verii în Algarve. Organizatorii afirmă că toate avizele de siguranță au fost obținute și că pregătirile continuă conform planului.