Polonia – laboratorul de miliardari al Europei / Numărul lor crește mai repede decât în orice altă țară

Numărul miliardarilor din Polonia crește mai rapid decât în orice altă țară europeană, potrivit unui raport citat de compania poloneză de recrutare VeritaHR, pe baza datelor furnizate de agenția imobiliară Knight Frank.

Raportul estimează că numărul miliardarilor polonezi va crește cu 123% în următorii cinci ani. Dacă prognoza se confirmă, Polonia va ajunge la 29 de miliardari până în 2031, față de 13 în prezent. La nivel global, doar Arabia Saudită ar urma să înregistreze un ritm mai rapid de creștere.

Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane a crescut mai rapid decât în orice alt stat din lume

Autorii raportului pun această evoluție pe seama creșterii economice accelerate din ultimele decenii, a dezvoltării sectorului tehnologic și a pieței muncii.

Datele Knight Frank mai arată că numărul persoanelor din Polonia cu averi de peste 30 de milioane de dolari a crescut între 2021 și 2026 într-un ritm mai rapid decât în orice alt stat din lume. În prezent, peste 3.000 de persoane din Polonia se încadrează în această categorie.

Raportul evidențiază și dezvoltarea sectorului tech.

Creșterea economică a Poloniei – impulsionată de antreprenori și investitori

Polonia are în prezent 12 companii de tehnologie evaluate la peste un miliard de dolari, printre acestea aflându-se și startup-ul de inteligență artificială ElevenLabs, evaluat la aproximativ 11 miliarde de dolari.

Potrivit VeritaHR, orașe precum Varșovia și Krakovia atrag tot mai multe companii internaționale datorită costurilor mai reduse comparativ cu marile centre economice din Europa de Vest.

Compania de recrutare susține că, spre deosebire de Arabia Saudită, unde creșterea averilor este alimentată de proiecte susținute de stat, dezvoltarea economică a Poloniei a fost impulsionată în principal de antreprenori, investitori și sectorul privat.