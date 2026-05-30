Concertul lui Kanye West din Italia, anulat din motive de siguranță. Autoritățile au invocat riscul unor probleme de ordine publică

Concertul pe care Kanye West trebuia să îl susțină în Italia a fost anulat de autorități din cauza „problemelor de ordine publică și siguranță”, potrivit The Guardian.

Rapperul american, în vârstă de 48 de ani, care și-a schimbat oficial numele în Ye în 2021, urma să cânte pe 18 iulie la festivalul Pulse of Gaia, organizat la RCF Arena din Reggio Emilia.

Totuși, prefectul orașului, Salvatore Angieri, a decis oprirea evenimentului după apariția unor „îngrijorări” exprimate de comunitatea evreiască locală în legătură cu declarațiile antisemite făcute anterior de artist.

În plus, un alt concert programat pe 17 iulie, susținut de Travis Scott în cadrul festivalului Hellwatt, a fost și el anulat, din motiv că cele două evenimente urmau să aibă loc în zile consecutive.

Travis Scott s-a confruntat în trecut cu multe critici după tragedia de la festivalul Astroworld din Houston, Texas, din 2021, unde 10 persoane cu vârste între nouă și 27 de ani și-au pierdut viața după ce mulțimea s-a îmbulzit spre scenă.

Potrivit unei declarații oficiale emise de autoritățile din Reggio Emilia după o ședință dedicată analizării concertelor, decizia a fost luată din motive de securitate și ordine publică.

În aprilie, și concertul lui Kanye West programat la Marsilia, în Franța, a fost amânat după ce artistului i-a fost refuzată viza pentru Marea Britanie.

Din acest motiv, au fost anulate și aparițiile sale ca headliner la festivalul Wireless din Londra, din cauza reacțiilor negative provocate de comentariile sale antisemite.

În ultimii ani, West a fost implicat în numeroase controverse. Artistul a lansat în 2025 melodia „Heil Hitler”, a promovat pe site-ul său un tricou cu svastică și a fost criticat pentru mai multe postări antisemite și pentru declarația în care spunea că sclavia a fost „o alegere”.

În ianuarie, Kanye West a publicat o reclamă pe o pagină întreagă în Wall Street Journal pentru a-și cere scuze public. Mesajul, intitulat „Celor pe care i-am rănit”, includea declarația: „Nu sunt nazist sau antisemit. Îi iubesc pe evrei.”

Artistul a mai spus că tulburarea sa bipolară l-a făcut să aibă un „comportament psihotic, paranoic și impulsiv, care mi-a distrus viața”.

Kanye West are în palmares trei single-uri și trei albume ajunse pe locul 1 în Marea Britanie și este cunoscut pentru piese precum Black Skinhead, Gold Digger și Stronger. Travis Scott, la rândul său, a avut cinci single-uri în top 10 britanic și un album numărul unu, Utopia.