Jazz in the Park 2026 anunță noi artiști: câștigătoarea Grammy, Arooj Aftab, și Ghost-Note se alătură celei de-a XIV-a ediții a festivalului

După primul anunț de line-up, care a adus nume mari precum Lisa Simone (fiica legendei Nina Simone), Marcos Valle, Venna și mulți alții, festivalul revine cu al doilea val de confirmări internaționale și românești.

Arooj Aftab, câștigătoare a mai multor premii Grammy (printre care cel al ediției cu numărul 64 din 2022, devenind prima artistă pakistaneză care a câștigat un premiu Grammy) și cunoscută pentru fuziunea rafinată între jazz, muzică clasică și influențe tradiționale pakistaneze, va aduce o atmosferă introspectivă și profundă, perfectă pentru serile de vară la Cluj. În contrast, Ghost-Note va electriza scena cu ritmuri vibrante de funk și jazz percuționat, oferind un show plin de energie și improvizație, care va completa perfect diversitatea muzicală a festivalului.

Pe scena internațională mai apar și colaborări speciale, precum cea dintre Ola Onabul​​é și Transylvania Jazz Ensemble, iar London Elektricity va fi invitat special în cadrul takeover-ului organizat de Quite Lucky. Acestora li se adaugă și Ziggy Zeitgeist, Sha și Jeremias Keller.

Scena locală este reprezentată de artiști consacrați și proiecte cu suflu nou, precum Vlad Dobrescu & The Jam Community, Implant pentru Refuz (Acustic), A-C Leonte, Vița de Vie (Acustic), Platonic Band, dar și DJ set-uri susținute de Andi Moisescu, Bianca Oance și DJ Bully.

