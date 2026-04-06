Pepsi retrage sponsorizarea unui festival din Marea Britanie cu rapperul Kanye West, cap de afiș

Pepsi a anunțat că se retrage din postura de sponsor principal al Festivalului Wireless de la Londra din această vară, după ce s-a anunțat că Kanye West va fi cap de afiș al evenimentului de trei zile.
Foto: Hepta
Laurentiu Marinov
06 apr. 2026, 12:47, Știri externe

Rapperul american, Kanye West, cunoscut acum sub numele de Ye, a fost criticat pe scară largă pentru comentariile antisemite pe care le-a făcut în ultimii ani și pentru care și-a cerut scuze în ianuarie, potrivit BBC.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat anterior că este „profund îngrijorător” faptul că West va fi cap de afiș la festivalul Wireless.

Într-un comentariu publicat inițial de The Sun duminică Keir Starmer a declarat că West a fost anunțat „în ciuda remarcilor sale antisemite anterioare și a celebrării nazismului”.

„Antisemitismul, sub orice formă, este abominabil și trebuie combătut cu fermitate oriunde apare”, a declarat prim-ministrul.

„Toată lumea are responsabilitatea de a se asigura că Marea Britanie este un loc în care evreii se simt în siguranță.”

West, în vârstă de 48 de ani, a fost anunțat la începutul acestei săptămâni ca fiind cap de afiș pentru toate cele trei zile ale festivalului de rap și R&B care va avea loc în nordul Londrei, în iulie.

Festivalul este promovat sub numele de Pepsi prezintă Wireless – marca a fost sponsorul principal.

