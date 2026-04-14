Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la Marsilia

Ministrul analizează „toate posibilitățile” pentru a interzice singurul concert al rapperului din Franța, a declarat anturajul său pentru AFP, citat de Le Figaro, confirmând o informație publicată de ziarul Libération.

Kanye West, cunoscut și sub numele de Ye, a primit interdicție de intrare în Marea Britanie pentru concertele din iulie, în timp ce Olanda a transmis că nu a inclus o interdicție pentru concertele sale programate pentru începutul lunii iunie.

Potrivit anturajului lui Laurent Nuñez, ministrul a discutat despre interzicerea concertului cu prefectul regiunii Provence-Alpes-Côte d’Azur, Jacques Witkowski, și cu primarul orașului Marsilia, Benoît Payan, în timpul vizitei sale în orașul foceean de săptămâna trecută.

La începutul lunii martie, primarul de stânga declarase că dorește să se opună sosirii rapperului în orașul său.

„Refuz ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura și nazismul fără rețineri. Kanye West nu este binevenit la Vélodrome, templul nostru al conviețuirii și al întregii Marsilii”, a declarat Benoît Payan pe X.

În 2023, rapperul a afirmat că „îi adoră pe naziști”

Pe 7 aprilie, guvernul britanic a anunțat că îi interzice muzicianului american intrarea în Marea Britanie pentru concertele din iulie, din cauza ieșirilor sale antisemite din ultimii ani.

În urma acestui anunț, organizatorii Wireless Festival, al cărui rapper era cap de afiș, au anunțat anularea evenimentului care urma să aibă loc între 10 și 12 iulie la Londra.

Pe de altă parte, Olanda nu intenționa să interzică concertele lui Ye din 6 și 8 iunie, argumentând că este necesar să existe un risc potențial pentru ordinea publică sau securitatea națională pentru a interzice cuiva intrarea în țară, potrivit ministrului pentru azil și migrație, Bart van den Brink.

Rapperul american în vârstă de 48 de ani a pierdut mulți fani și mai multe contracte comerciale în ultimii ani, în urma unor remarci antisemite și rasiste.

El a declarat în 2023 că „îi adoră pe naziști”, a pus în vânzare pe site-ul său un tricou decorat cu o svastică și a lansat în mai 2025 o piesă intitulată „Heil Hitler”, interzisă de marile platforme de streaming.