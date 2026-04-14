Prima pagină » Cultură-Media » Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la Marsilia

Ministrul de Interne al Franței, Laurent Nuñez, este „foarte hotărât” să interzică concertul rapperului american Kanye West, programat pentru 11 iunie pe stadionul Vélodrome din Marsilia, din cauza declarațiilor sale antisemite.
Foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
14 apr. 2026, 15:45, Cultură-Media

 Ministrul analizează „toate posibilitățile” pentru a interzice singurul concert al rapperului din Franța, a declarat anturajul său pentru AFP, citat de Le Figaro, confirmând o informație publicată de ziarul Libération.

Kanye West, cunoscut și sub numele de Ye, a primit interdicție de intrare în Marea Britanie pentru concertele din iulie, în timp ce Olanda a transmis că nu a inclus o interdicție pentru concertele sale programate pentru începutul lunii iunie.

Potrivit anturajului lui Laurent Nuñez, ministrul a discutat despre interzicerea concertului cu prefectul regiunii Provence-Alpes-Côte d’Azur, Jacques Witkowski, și cu primarul orașului Marsilia, Benoît Payan, în timpul vizitei sale în orașul foceean de săptămâna trecută.

La începutul lunii martie, primarul de stânga declarase că dorește să se opună sosirii rapperului în orașul său.

„Refuz ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura și nazismul fără rețineri. Kanye West nu este binevenit la Vélodrome, templul nostru al conviețuirii și al întregii Marsilii”, a declarat Benoît Payan pe X.

În 2023, rapperul a afirmat că „îi adoră pe naziști”

Pe 7 aprilie, guvernul britanic a anunțat că îi interzice muzicianului american intrarea în Marea Britanie pentru concertele din iulie, din cauza ieșirilor sale antisemite din ultimii ani.

În urma acestui anunț, organizatorii Wireless Festival, al cărui rapper era cap de afiș, au anunțat anularea evenimentului care urma să aibă loc între 10 și 12 iulie la Londra.

Pe de altă parte, Olanda nu intenționa să interzică concertele lui Ye din 6 și 8 iunie, argumentând că este necesar să existe un risc potențial pentru ordinea publică sau securitatea națională pentru a interzice cuiva intrarea în țară, potrivit ministrului pentru azil și migrație, Bart van den Brink.

Rapperul american în vârstă de 48 de ani a pierdut mulți fani și mai multe contracte comerciale în ultimii ani, în urma unor remarci antisemite și rasiste.

El a declarat în 2023 că „îi adoră pe naziști”, a pus în vânzare pe site-ul său un tricou decorat cu o svastică și a lansat în mai 2025 o piesă intitulată „Heil Hitler”, interzisă de marile platforme de streaming.

Recomandarea video

PSD stabilește duminică întrebarea pentru referendumul intern de luni: Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu
G4Media
Mihaela Bilic nominalizează cel mai nesănătos produs tradițional de pe masa de Paște a românilor. Recomandarea pentru a evita spitalul
Gandul
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Costul boom-ului imobiliar pe fostele fabrici comuniste: zeci de mii de navetiști se sufocă zilnic între oraș și periurban. Masterplanul gândit la Iași
Libertatea
Cine erau tinerii care au murit în accidentul de la Snagov! Momentul impactului a fost FILMAT. David și Mihai aveau doar 20 de ani
CSID
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor