Kanye West, interzis în Marea Britanie înainte de concertul programat la festivalul Wireless

Autoritățile britanice au decis să îi refuze accesul în Marea Britanie lui Kanye West, care urma să fie cap de afiș la festivalul Wireless din Londra, programat pentru luna iulie.

Rapperul solicitase intrarea în Marea Britanie prin intermediul unei autorizații electronice de călătorie, însă această permisiune i-a fost respinsă de guvernul de la Londra.

Potrivit unui oficial din cadrul Ministerului de Interne , prezența lui West „nu ar fi în interesul public”, notează Politico.

Decizia a fost luată după reacții critice din partea oficialilor guvernamentali și a liderilor comunității evreiești, pe fondul istoricului artistului de declarații antisemite și mesaje considerate pro-naziste.

Participarea sa la festival a atras critici din partea premierului Keir Starmer, care a declarat că este „profund îngrijorător” faptul că artistul a fost invitat „în ciuda declarațiilor sale antisemite anterioare și a elogierii nazismului”.

În același timp, liderul Reform UK, Nigel Farage, s-a declarat împotriva interzicerii accesului în țară pe baza opiniilor exprimate, deși l-a calificat pe artist drept „odios”.

„Ministerul de Interne i-a respins lui Ye autorizația electronică de călătorie. Prin urmare, Festivalul Wireless este anulat, iar banii vor fi rambursați tuturor deținătorilor de bilete”, a transmis organizatorul festivalului Wireless, citat de Sky News.