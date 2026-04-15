Kanye West își amână concertul din Marsilia din cauza declarațiilor sale antisemite

Rapperul american Kanye West a anunțat miercuri că își amână concertului programat la data de 11 iunie pe Stadionul Vélodrome din Marsilia după ce autoritățile franceze au analizat interzicerea evenimentului.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
15 apr. 2026, 08:02, Cultură-Media

„După îndelungi reflecții și analize, este decizia mea exclusivă să amân spectacolul meu din Marsilia, Franța, pe o perioadă nedeterminată”, se arată în mesajul publicat pe X de Kanye West. 

Evenimentul urma să fie singurul concert al artistului în Franța, însă a fost pus sub semnul întrebării și de autorități. 

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat marți că analizează „toate posibilitățile” pentru a interzice desfășurarea concertului, în urma controverselor generate de declarațiile artistului, notează AFP.

Concertul artistului american a generat o reacție și din partea primarului din Marsilia. „Refuz să permit ca Marsilia să fie o scenă pentru cei care promovează ura și nazismul. Kanye West nu este binevenit la Vélodrome, templul nostru al comunității și al tuturor marsiliezilor”, a transmis Benoît Payan. 

Kanye West s-a confruntat cu o situație asemănătoare privind participarea sa la la Festivalul Wireless din Regatul Unite. Guvernul de la Londra a anunțat săptămâna trecută că îi interzice lui Kanye West accesul în Regatul Unit pentru concertele programate în iulie, invocând declarațiile sale antisemite din ultimii ani. 

Rapperul american s-a confruntat cu consecințele declarațiilor sale controversate. Printre acestea se numără declarații din 2023 în care susținea că „adoră naziștii”, comercializarea unui tricou cu simboluri naziste și lansarea, în mai 2025, a unei piese intitulate „Heil Hitler”. 

