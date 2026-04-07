NBI: Imobiliarele intră într-o nouă eră stabilă, matură și condusă de investiții premium

Datele ANCPI pentru luna martie confirmă această tendință. La nivel național au fost tranzacționate 53.375 de imobile, în creștere semnificativă față de februarie și ușor sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, conturând o piață mai echilibrată și predictibilă. Bucureștiul rămâne principalul pol de activitate, cu 8.641 de tranzacții, urmat de Ilfov și Cluj, ceea ce reconfirmă atractivitatea marilor centre urbane.

În acest context, North Bucharest Investments a generat în primul trimestru din 2026 un volum total de tranzacții de peste 57 milioane euro, reconfirmând interesul susținut pentru proprietăți premium și investiții bine poziționate. Tranzacțiile de tip portofoliu devin tot mai relevante, inclusiv un pachet investițional de 11 apartamente, cu o valoare de peste 2,1 milioane euro, ceea ce reflectă preferința investitorilor pentru plasamente consolidate în proiecte cu potențial stabil.

Citeşte comunicatul integral AICI