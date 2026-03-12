Bucureștiul conduce piața imobiliară în februarie 2026, nordul capitalei își consolidează rolul de pol investițional

Capitala rămâne principalul centru al pieței imobiliare din România, cu 8.290 de imobile tranzacționate, urmată de Ilfov – 3.520 și Cluj – 2.101. Practic, regiunea București–Ilfov concentrează cea mai mare parte a activității imobiliare din țară, confirmând rolul dominant al zonei metropolitane în dinamica pieței rezidențiale și investiționale.

În interiorul acestei piețe, zona de nord a Capitalei continuă să atragă cea mai mare parte a cererii pentru locuințe noi și proprietăți cu potențial investițional, susținută de dezvoltarea accelerată a proiectelor rezidențiale, proximitatea centrelor de business și infrastructura urbană în expansiune.

Datele din piață confirmă această tendință: în luna februarie, North Bucharest Investments a intermediat 111 tranzacții imobiliare, cu o valoare totală de peste 20.845.000 euro, în proiecte rezidențiale din zona de nord a Capitalei.

