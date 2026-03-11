Prima pagină » Comunicate » Kärcher România, premiată la Smart City Industry Awards – SCIA X pentru programul „Redăm Frumusețea Orașului”

Kärcher România, premiată la Smart City Industry Awards – SCIA X pentru programul „Redăm Frumusețea Orașului”

În cadrul Galei Smart City Industry Awards – SCIA X, ediția aniversară care marchează 10 ani de recunoaștere a excelenței în dezvoltarea orașelor inteligente din România, Kärcher România a fost distinsă cu premiul în categoria Smart Living & Health, pentru programul „Redăm Frumusețea Orașului”, o inițiativă dedicată creșterii standardelor de curățenie urbană și îmbunătățirii calității vieții în comunități.
Mediafax
11 mart. 2026, 17:30, Comunicate

Proiectul reflectă angajamentul companiei de a contribui activ la modernizarea spațiului public și la dezvoltarea unor orașe mai curate, mai sănătoase și mai prietenoase cu cetățenii. Prin soluții profesionale de curățenie urbană, tehnologie performantă și parteneriate cu administrațiile locale, programul „Redăm Frumusețea Orașului” demonstrează că infrastructura de mentenanță urbană este un element esențial al conceptului de Smart Living.

În contextul transformării accelerate a orașelor, standardele de igienă, calitatea spațiilor publice și siguranța mediului urban devin factori critici pentru sănătatea comunităților și pentru atractivitatea orașelor. Inițiativa Kärcher România aduce în prim-plan exact această dimensiune – aceea a unui oraș funcțional, bine întreținut și orientat către bunăstarea cetățenilor.

