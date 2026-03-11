Kärcher România, premiată la Smart City Industry Awards – SCIA X pentru programul „Redăm Frumusețea Orașului”

Proiectul reflectă angajamentul companiei de a contribui activ la modernizarea spațiului public și la dezvoltarea unor orașe mai curate, mai sănătoase și mai prietenoase cu cetățenii. Prin soluții profesionale de curățenie urbană, tehnologie performantă și parteneriate cu administrațiile locale, programul „Redăm Frumusețea Orașului” demonstrează că infrastructura de mentenanță urbană este un element esențial al conceptului de Smart Living.

În contextul transformării accelerate a orașelor, standardele de igienă, calitatea spațiilor publice și siguranța mediului urban devin factori critici pentru sănătatea comunităților și pentru atractivitatea orașelor. Inițiativa Kärcher România aduce în prim-plan exact această dimensiune – aceea a unui oraș funcțional, bine întreținut și orientat către bunăstarea cetățenilor.

