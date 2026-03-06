URBIO, liderul pieței de Smart City din România, confirmat prin premiul „Best Smart City Company” la SCIA

Premiu pentru performanță în tehnologia urbană

Premiul a fost acordat în cadrul GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026, eveniment desfășurat în perioada 3–5 martie la Romexpo, unul dintre cele mai importante târguri din Europa de Est dedicate energiei, mediului și tehnologiilor urbane.

Peste 1000 de proiecte implementate la nivel global

Distincția evidențiază contribuția URBIO la dezvoltarea ecosistemului smart city din România și la implementarea de soluții tehnologice pentru administrații locale și infrastructuri urbane moderne, compania construind în ultimii ani unul dintre cele mai ample portofolii de proiecte smart city din România, cu peste 1000 de proiecte implementate în domenii precum iluminatul inteligent, digitalizarea infrastructurii urbane și mobilierul urban inteligent.

Amploarea acestor proiecte poziționează compania printre principalii jucători ai pieței de Smart City din România.

Investiții în cercetare, tehnologii proprii și producție

URBIO dezvoltă și produce propriile tehnologii pentru orașe inteligente, având două brevete patentate și un departament dedicat de cercetare și dezvoltare, unde investițiile au depășit 20 de milioane de euro în ultimii doi ani.

Dezvoltarea tehnologică este susținută de infrastructura industrială proprie a companiei, care include o fabrică de producție în România, precum și o a doua unitate aflată în proces de dezvoltare, realizată printr-o investiție de aproximativ 8 milioane de euro, dedicată producției de echipamente pentru infrastructuri urbane inteligente.

Soluțiile dezvoltate de companie sunt utilizate atât în proiecte din România, cât și în implementări internaționale, URBIO fiind prezentă în mai multe piețe externe, inclusiv în Europa și Orientul Mijlociu.

„De-a lungul anilor am auzit adesea afirmația conform căreia „în România nu se poate”. Noi credem contrariul. Se pot construi și aici companii capabile să inoveze, să scaleze procese de producție și implementare, care să domine industrii la nivel global. Ne-au trebuit 13 ani pentru a ajunge în acest punct, iar în următorul deceniu ne propunem să accelerăm atât impactul pozitiv asupra României, cât și dezvoltarea noastră pe piețele internaționale.” a declarat Ana Maria Ciotir, CEO Urbio.

Despre Urbio

URBIO este un grup de companii specializat în dezvoltarea și implementarea de soluții integrate de smart city, activ în mai multe piețe din Europa și Orientul Mijlociu. Compania dezvoltă și produce tehnologii hardware și software proprii, complet in-house, pentru infrastructuri urbane inteligente, incluzând iluminat stradal inteligent, stații de transport public inteligente, platforme software pentru guvernare digitală și interacțiunea cu cetățenii, precum și mobilier urban inteligent, contribuind la transformarea orașelor în comunități mai eficiente, conectate și sustenabile.

Smart City Industry Awards X

Ediția aniversară SCIA X marchează 10 ani de excelență și inovație în Industria Smart City. Gala reunește liderii din administrație, mediul privat, tehnologie și mediul academic pentru a celebra proiectele care modelează viitorul comunităților inteligente din România și Europa.