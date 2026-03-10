Prima pagină » Comunicate » Biodeșeurile, în centrul dezbaterii la seminarul Asociației Române a Compostului (ARC) de la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026

Biodeșeurile, în centrul dezbaterii la seminarul Asociației Române a Compostului (ARC) de la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026

Asociația Română a Compostului (ARC) a participat cu stand propriu la ediția 2026 a GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, desfășurată la Romexpo în prima săptămână a lunii martie. Asociația a fost prezentă cu stand propriu și a organizat seminarul tehnic „Tratarea deșeurilor biodegradabile: soluții inovatoare și oportunități, în România, în 2026”, dedicat dezvoltării sistemelor de gestionare a biodeșeurilor.
Biodeșeurile, în centrul dezbaterii la seminarul Asociației Române a Compostului (ARC) de la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026
Mediafax
10 mart. 2026, 18:27, Comunicate

Dialog între autorități, mediul academic și industrie

Evenimentul a avut loc pe 4 martie 2026, în cadrul Forumului Internațional de Mediu, reunind reprezentanți ai autorităților publice, mediului academic, companiilor din domeniu, operatorilor de salubritate, ADI (Asociații de Dezvoltare Intercomunitară) și organizațiilor implicate în economia circulară.

Seminarul, care a pus accentul pe obținerea unui compost de calitate, a fost moderat de doamna Liliana Nichita, director executiv FADI (Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară), și a beneficiat de implicarea domnului Prof. dr. ing. Valentin Feodorov, președintele Asociației Române a Compostului, a domnului Prof. dr.  Florin Văduva, director executiv al Asociației Române a Compostului, precum și a doamnei Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului si doamna director general al Departamentului Deșeuri din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui
Gandul
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Libertatea
Te doare capul des? Acesta este cel mai bun ceai pentru a scăpa de migrenă. Planta costă 15 lei în piețe!
CSID
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor