Biodeșeurile, în centrul dezbaterii la seminarul Asociației Române a Compostului (ARC) de la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026

Dialog între autorități, mediul academic și industrie

Evenimentul a avut loc pe 4 martie 2026, în cadrul Forumului Internațional de Mediu, reunind reprezentanți ai autorităților publice, mediului academic, companiilor din domeniu, operatorilor de salubritate, ADI (Asociații de Dezvoltare Intercomunitară) și organizațiilor implicate în economia circulară.

Seminarul, care a pus accentul pe obținerea unui compost de calitate, a fost moderat de doamna Liliana Nichita, director executiv FADI (Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară), și a beneficiat de implicarea domnului Prof. dr. ing. Valentin Feodorov, președintele Asociației Române a Compostului, a domnului Prof. dr. Florin Văduva, director executiv al Asociației Române a Compostului, precum și a doamnei Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului si doamna director general al Departamentului Deșeuri din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Citeşte comunicatul integral AICI