56 Nordului Herăstrău Park | O adresă emblematică în portofoliul North Bucharest Investments

Într-o piață în care randamentul este direct legat de poziționare și calitatea produsului, 56 Nordului Herăstrău Park se alătură portofoliului North Bucharest Investments ca un proiect rezidențial premium construit pe fundamente clare: adresă emblematică, infrastructură completă și potențial real de apreciere.
Mediafax
20 feb. 2026, 13:01, Comunicate

Amplasat pe Șoseaua Nordului, chiar vis-à-vis de Parcul Herăstrău, proiectul beneficiază de una dintre cele mai stabile și exclusiviste zone rezidențiale din București. Herăstrăul este recunoscut pentru oferta limitată de dezvoltări noi, profilul high-end al proprietăților și cererea constantă venită din zona corporate și internațională, un context care susține lichiditatea și menținerea valorii pe termen lung.

Ansamblul propune apartamente cu 2, 3 și 4 dormitoare, penthouse-uri duplex cu terase ample, precum și apartamente duplex cu curte engleză foarte generoasă, o tipologie rar întâlnită în nordul capitalei, care oferă volumetrie amplă, lumină naturală și intimitate, păstrând standardele segmentului premium.

