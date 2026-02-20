56 Nordului Herăstrău Park | O adresă emblematică în portofoliul North Bucharest Investments

Amplasat pe Șoseaua Nordului, chiar vis-à-vis de Parcul Herăstrău, proiectul beneficiază de una dintre cele mai stabile și exclusiviste zone rezidențiale din București. Herăstrăul este recunoscut pentru oferta limitată de dezvoltări noi, profilul high-end al proprietăților și cererea constantă venită din zona corporate și internațională, un context care susține lichiditatea și menținerea valorii pe termen lung.

Ansamblul propune apartamente cu 2, 3 și 4 dormitoare, penthouse-uri duplex cu terase ample, precum și apartamente duplex cu curte engleză foarte generoasă, o tipologie rar întâlnită în nordul capitalei, care oferă volumetrie amplă, lumină naturală și intimitate, păstrând standardele segmentului premium.

