Este bătrânețea o boală tratabilă, ca oricare alta?

Cercetări avansate din ultimii ani ne arată că ar putea fi, deschizând calea spre un viitor mai bun, spre o bătrânețe mult mai activă și mai fericită, care să ne permită să facem la 90 sau 100 de ani lucruri pe care acum le facem până la 50.
Mediafax
20 feb. 2026, 12:03, Comunicate

Creșterea duratei de viață poate astfel să însemne altceva decât “îmbătrânirea” clasică, cu multe boli care ne limitează fizic și psihic, izolare și ani în care starea de bine și fericirea sunt doar excepții.

În 20 iunie, în cadrul Brain Event 2026, la București, Sala Palatului, nume de top din cercetarea mondială ne vor spune care este stadiul cercetărilor din neuroștiințe și ce putem face pentru longevitate, imediat și concret, în viața de zi cu zi.

Neuros Europe, organizatorul evenimentului, îți va oferi în cadrul Conferinței Brain Event 2026, întâlniri spectaculoase și de neuitat, dar mai ales acces la câteva dintre cele mai uimitoare rezultate ale științei și la multe aplicații de ultimă oră din domeniul longevității și sănătății creierului, gata să fie folosite simplu și eficient.

