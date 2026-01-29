Fiica legendarei Nina Simone vine la Jazz in the Park!

Jazz in the Park, unul dintre cele mai iubite festivaluri de muzică din România, va avea loc în perioada 5-7 iunie în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca și anunță primii artiști confirmați.

Primul mare nume confirmat pentru ediția din 2026 este Lisa Simone, fiica unuia dintre cei mai importanți muzicieni care au trăit vreodată, Nina Simone. Lisa este la rândul ei muzician, compozitor, producător de filme și activist pentru egalitate, adunând o nominalizare la Oscar pentru un film documentar despre mama ei și multiple nominalizări la Grammy pentru compoziții proprii. Muzical, Lisa Simone aduce aminte de acel jazz pe care toată lumea îl știe, care are în spate o voce puternică și pe care îți vine să dansezi.

Am vrut să avem un headliner care să reprezinte mai mult decât muzică: să reprezinte valori puternice și să aibă o poveste de spus. Ne-am uitat la cum au arătat știrile în 2025 și am văzut cum a crescut numărul de cazuri în care femeile au fost abuzate sau mai rău. Apoi, ne uităm în jurul nostru și ne dăm seama că societatea are nevoie de mesaje pozitive. Ne-am dorit astfel să avem pe cineva alături de noi cu o voce și un mesaj puternic și cine altcineva mai bun decât Lisa Simone, moștenitoare a talentului și a spiritului mamei ei, care a fost una dintre cele mai importante figuri americane ale muzicii, a declarat Alin Vaida, fondatorul Jazz in the Park.

