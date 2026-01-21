Prima pagină » Comunicate » PENNY inaugurează al patrulea magazin din Craiova și ajunge la 461 de unități la nivel național

PENNY inaugurează al patrulea magazin din Craiova și ajunge la 461 de unități la nivel național

PENNY continuă extinderea rețelei la nivel național și inaugurează un nou magazin în Craiova, județul Dolj. Odată cu această deschidere, rețeaua PENNY ajunge la 461 de unități la nivel național. Magazinul din Craiova, județul Dolj, este al patrulea din oraș și este situat pe Bulevardul Dacia nr. 5K. Dispune de o suprafață de vânzare de 859 mp și de 79 locuri de parcare. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între 7:30 și 22:00, iar duminică, între 8:00-20:00.
PENNY inaugurează al patrulea magazin din Craiova și ajunge la 461 de unități la nivel național
Mediafax
21 ian. 2026, 17:58, Comunicate

Experiența de cumpărături din noile magazine PENNY reflectă angajamentul companiei pentru portofoliul 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. Clienții găsesc în noile magazine PENNY zone extinse dedicate produselor proaspete și mărcilor proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și a categoriilor de produse esențiale. În plus, noul magazin PENNY oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, incluzând o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate și congelate, adaptate nevoilor de zi cu zi.

PENNY investește continuu în tehnologii noi, precum sisteme de refrigerare prietenoase cu mediul, stații de încărcare pentru vehicule electrice, instalarea de panouri fotovoltaice, implementarea de sisteme standardizate pentru eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu standardele ISO 50001 și BREEAM.

