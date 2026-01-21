PENNY inaugurează al patrulea magazin din Craiova și ajunge la 461 de unități la nivel național

PENNY continuă extinderea rețelei la nivel național și inaugurează un nou magazin în Craiova, județul Dolj. Odată cu această deschidere, rețeaua PENNY ajunge la 461 de unități la nivel național. Magazinul din Craiova, județul Dolj, este al patrulea din oraș și este situat pe Bulevardul Dacia nr. 5K. Dispune de o suprafață de vânzare de 859 mp și de 79 locuri de parcare. Programul de funcționare este de luni până sâmbătă, între 7:30 și 22:00, iar duminică, între 8:00-20:00.