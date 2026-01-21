PENNY inaugurează al patrulea magazin din Craiova și ajunge la 461 de unități la nivel național

Experiența de cumpărături din noile magazine PENNY reflectă angajamentul companiei pentru portofoliul 3RO – produse cu ingredientul principal din România, procesate și ambalate în țară. Clienții găsesc în noile magazine PENNY zone extinse dedicate produselor proaspete și mărcilor proprii, cu o semnalizare clară a promoțiilor și a categoriilor de produse esențiale. În plus, noul magazin PENNY oferă soluții convenabile pentru stilul de viață dinamic al clienților, incluzând o gamă variată de produse ready to eat, semipreparate, precum și opțiuni refrigerate și congelate, adaptate nevoilor de zi cu zi.
PENNY investește continuu în tehnologii noi, precum sisteme de refrigerare prietenoase cu mediul, stații de încărcare pentru vehicule electrice, instalarea de panouri fotovoltaice, implementarea de sisteme standardizate pentru eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu standardele ISO 50001 și BREEAM.
