Primăria Craiova va cumpăra un bloc cu peste 1 milion de euro

Consiliul Local al municipiului Craiova urmează să aprobe raportul de evaluare care stabilește prețul de pornire al negocierii pentru cumpărarea unui imobil situat pe Calea București, nr. 62C. Potrivit Gazeta de Sud, valoarea din raport este de 5.196.232 lei, echivalentul a 1.020.009 euro, sumă de la care ar urma să înceapă negocierile.

Administrația locală și-a exprimat intenția de a achiziționa clădirea pentru a muta acolo birourile Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”. În prezent, birourile funcționează într-un spațiu din incinta unității medicale, însă acesta ar urma să fie demolat, conform informațiilor publicate de Gazeta de Sud.

Imobilul vizat este o clădire cu trei etaje, aflată în imediata vecinătate a spitalului, iar proprietarii și-au făcut cunoscută intenția de a o înstrăina. În proiectul de hotărâre citat de publicație se arată că imobilul a fost edificat în 2008, are regim de înălțime S+P+3+M și o suprafață construită desfășurată de 777,21 mp, cu structură din beton armat și finisaje specifice spațiilor de birouri. Documentația menționează și că „întregul imobil se află în imediata vecinătate a Spitalului Victor Babeș”.

După aprobarea raportului de evaluare, următorul pas va fi demararea negocierilor pentru achiziție, la prețul de pornire stabilit, în vederea stabilirii condițiilor finale ale tranzacției.