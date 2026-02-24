Prima pagină » Social » Primăria Craiova va cumpăra un bloc cu peste 1 milion de euro

Primăria Craiova va cumpăra un bloc cu peste 1 milion de euro

Primăria Craiova va aproba prețul de pornire pentru achiziția unui imobil de peste 1 milion de euro, lângă Spitalul „Victor Babeș”
Primăria Craiova va cumpăra un bloc cu peste 1 milion de euro
Gabriel Negreanu
24 feb. 2026, 13:44, Social

Consiliul Local al municipiului Craiova urmează să aprobe raportul de evaluare care stabilește prețul de pornire al negocierii pentru cumpărarea unui imobil situat pe Calea București, nr. 62C. Potrivit Gazeta de Sud, valoarea din raport este de 5.196.232 lei, echivalentul a 1.020.009 euro, sumă de la care ar urma să înceapă negocierile.

Administrația locală și-a exprimat intenția de a achiziționa clădirea pentru a muta acolo birourile Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”. În prezent, birourile funcționează într-un spațiu din incinta unității medicale, însă acesta ar urma să fie demolat, conform informațiilor publicate de Gazeta de Sud.

Imobilul vizat este o clădire cu trei etaje, aflată în imediata vecinătate a spitalului, iar proprietarii și-au făcut cunoscută intenția de a o înstrăina. În proiectul de hotărâre citat de publicație se arată că imobilul a fost edificat în 2008, are regim de înălțime S+P+3+M și o suprafață construită desfășurată de 777,21 mp, cu structură din beton armat și finisaje specifice spațiilor de birouri. Documentația menționează și că „întregul imobil se află în imediata vecinătate a Spitalului Victor Babeș”.

După aprobarea raportului de evaluare, următorul pas va fi demararea negocierilor pentru achiziție, la prețul de pornire stabilit, în vederea stabilirii condițiilor finale ale tranzacției.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
Gandul
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
De la jurist în Ucraina la bonă și menajeră în România. „Poți să fii o menajeră, dar asta nu înseamnă că nu ești om cu studii sau că ești mai prejos de cineva”
Libertatea
Simptomele diabetului de tip 1 pot apărea rapid la copii și bebeluși. Semnalele de alarmă pe care părinții nu trebuie să le ignore
CSID
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Promotor