Un seif cu bani și bijuterii în valoare de 1 milion de euro a fost furat dintr-o locuință din Mediaș

Poliția Sibiu anunță că o echipă complexă de polițiști, coordonați de șeful Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, fac cercetări și alte activități specifice, după un apel la 112 prin care s-a anunțat furtul unui seif dintr-un imobil din municipiul Mediaș.

În cursul nopții, în jurul orei 03:10, prin apel 112, Centrul Operațional al IPJ Sibiu a fost sesizat de către un bărbat din Mediaș că autori necunoscuți au pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras un seif.

Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii și bani, respectiv aproximativ 700 grame de aur, bijuterii, precum și 1.000.000 euro.