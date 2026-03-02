Prima pagină » Știri externe » Zeci de cadavre au fost abandonate într-o morgă. Unele așteaptă să fie îngropate de nouă ani

Zeci de cadavre abandonate au fost descoperite într-o morgă din Guadelupa. Unele așteaptă să fie îngropate de nouă ani. Autoritățile au deschis o anchetă.
Incidentul s-a produs în Guadelupa, un departament de peste mări al Franței, aflat într-un arhipelag în partea estică a Caraibelor. Aproximativ 20 de cadavre ale unor persoane nevoiașe au fost ridicate marți, 24 februarie, dintr-o casă funerară din Le Gosier și Sainte-Anne, potrivit Le Figaro.

La Spitalul Universitar Abymes, alte 31 de cadavre (22 de copii, 7 bărbați și 2 femei), care au murit între 2017 și 2025, încă așteaptă să fie înmormântate. În aceeași zi din februarie, prefectura Guadelupa a emis un ordin care autorizează incinerarea a 31 de rămășițe umane. Printre acestea, 22 sunt copii, unii dintre ei dispăruți încă din 2017.

Cadavrele au fost descoperite în urma unei ample operațiunii a Poliției și Jandarmeriei. O sursă apropiată anchetei a confirmat informația și a dezvăluit că „investigațiile” sunt în curs de desfășurare.

