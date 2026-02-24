Prima pagină » Social » Sistemul de intrare/ieșire (EES) va fi operațional la toate punctele de trecere a frontierei din 2 martie

Poliția de Frontieră anunță, marți, că sistemul de intrare/ieșire (EES) se va extinde și la celelalte puncte de trecere a frontierei din 2 martie. Sistemul a fost introdus etapizat începând cu data 12 octombrie 2025.
Diana Nunuț
24 feb. 2026, 14:08, Social

Poliția de Frontieră anunță marți, într-un comunicat de presă, că sistemul de intrare/ieșire (EES) se va extinde și va fi operațional la toate punctele de trecere a frontierei din 2 martie.

Concret, sistemul va fi operațional și la:

  • frontiera româno-moldovenească: Albița, Bumbăta, Galați (rutier), Galați (feroviar), Iași (feroviar), Sculeni;
  • frontiera româno-sârbă: Drobeta Turnu Severin, Moldova Nouă, Moldova Veche (portuar), Orșova, Porțile de Fier II, Stamora-Moravița (feroviar);
  • frontiera româno-ucraineană: Halmeu (feroviar), IsacceaTulcea (portuar), Vicșani (feroviar);
  • frontiera maritimă (Marea Neagră): Constanța, Constanța-Sud-Agigea, Mangalia, Sulina;
  • frontiera aeriană: Aeroport Henri Coandă – Otopeni;
  • frontiera fluvială (Dunărea): Brăila (portuar), Cernavodă (portuar), Calafat (portuar).

Sistemul de intrare/ieșire (EES) se aplică cetățenilor statelor non-UE, admiși pentru șederi pe termen scurt, inclusiv cetățenilor Republica Moldova, precum și membrilor de familie ai cetățenilor Uniunii care nu dețin un permis de ședere.

Poliția de Frontieră reamintește că „EES este un sistem electronic modern care înregistrează data și locul de intrare și de ieșire ale cetățenilor statelor terțe admiși pentru șederi de scurtă durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile). Sistemul colectează date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și calculează automat durata șederii autorizate”.

Acest sistem a fost introdus etapizat începând cu data 12 octombrie 2025.

