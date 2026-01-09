Sistemul EES funcționează de azi în cinci puncte noi de frontieră din România

EES este acum funcțional în:
Sistemul se aplică doar cetățenilor din state non-UE care au șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene – până la 90 de zile în oricare 180 de zile.
Pentru fiecare cetățean non-UE, sistemul înregistrează:
La prima intrare vor fi prelevate datele biometrice. La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.
Datele vor fi păstrate timp de 3 ani. În cazul refuzului intrării sau al depășirii duratei legale de ședere, perioada se extinde la 5 ani, cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor.
Sistemul calculează automat durata șederii legale, înlocuind treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor. În perioada de tranziție, estimată la aproximativ șase luni, ștampilarea rămâne în vigoare.
Extinderea la cele cinci puncte de trecere continuă procesul de implementare progresivă a EES în punctele de frontieră din România. Sistemul fusese deja activat anterior în alte puncte de control.
Detalii suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene – www.travel-europe.europa.eu/ees.