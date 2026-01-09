Prima pagină » Social » Sistemul EES funcționează de azi în cinci puncte noi de frontieră din România

Sistemul EES funcționează de azi în cinci puncte noi de frontieră din România

Începând de vineri, 9 ianuarie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) funcționează în cinci puncte noi de trecere a frontierei din România.
Sistemul EES funcționează de azi în cinci puncte noi de frontieră din România
Andreea Tobias
09 ian. 2026, 12:20, Social

EES este acum funcțional în:

  • Foeni (jud. Timiș)
  • Vălcani (jud. Timiș)
  • Porțile de Fier I (jud. Mehedinți)
  • Rădăuți-Prut (jud. Botoșani)
  • Siret (jud. Suceava)

Sistemul se aplică doar cetățenilor din state non-UE care au șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene – până la 90 de zile în oricare 180 de zile.

Foto: Poliția de Frontieră

Ce date înregistrează sistemul

Pentru fiecare cetățean non-UE, sistemul înregistrează:

  • Data și locul de intrare și ieșire
  • Date alfanumerice și biometrice
  • Imagine facială
  • Patru amprente digitale

La prima intrare vor fi prelevate datele biometrice. La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.

Foto: Poliția de Frontieră

Datele se păstrează 3-5 ani

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani. În cazul refuzului intrării sau al depășirii duratei legale de ședere, perioada se extinde la 5 ani, cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor.

Sistemul calculează automat durata șederii legale, înlocuind treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor. În perioada de tranziție, estimată la aproximativ șase luni, ștampilarea rămâne în vigoare.

Extindere progresivă în România

Extinderea la cele cinci puncte de trecere continuă procesul de implementare progresivă a EES în punctele de frontieră din România. Sistemul fusese deja activat anterior în alte puncte de control.

Foto: Poliția de Frontieră

Detalii suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene – www.travel-europe.europa.eu/ees.

