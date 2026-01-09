Sistemul EES funcționează de azi în cinci puncte noi de frontieră din România

EES este acum funcțional în:

Foeni (jud. Timiș)

(jud. Timiș) Vălcani (jud. Timiș)

(jud. Timiș) Porțile de Fier I (jud. Mehedinți)

(jud. Mehedinți) Rădăuți-Prut (jud. Botoșani)

(jud. Botoșani) Siret (jud. Suceava)

Sistemul se aplică doar cetățenilor din state non-UE care au șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene – până la 90 de zile în oricare 180 de zile.

Ce date înregistrează sistemul

Pentru fiecare cetățean non-UE, sistemul înregistrează:

Data și locul de intrare și ieșire

Date alfanumerice și biometrice

Imagine facială

Patru amprente digitale

La prima intrare vor fi prelevate datele biometrice. La călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.

Datele se păstrează 3-5 ani

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani. În cazul refuzului intrării sau al depășirii duratei legale de ședere, perioada se extinde la 5 ani, cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor.

Sistemul calculează automat durata șederii legale, înlocuind treptat ștampilarea manuală a pașapoartelor. În perioada de tranziție, estimată la aproximativ șase luni, ștampilarea rămâne în vigoare.

Extindere progresivă în România

Extinderea la cele cinci puncte de trecere continuă procesul de implementare progresivă a EES în punctele de frontieră din România. Sistemul fusese deja activat anterior în alte puncte de control.

Detalii suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene – www.travel-europe.europa.eu/ees.