Traficul cu automarfare de la frontiera cu Serbia, perturbat de proteste

În contextul declanșării unor acțiuni de protest ale transportatorilor de marfă pe teritoriul Serbiei, care afecteză tranzitarea automarfarelor prin punctele de trecere a frontierei Jimbolia, Moravița și Porțile de Fier I , Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a dispus o serie de măsuri operative pentru gestionarea situației.

Astfel, polițiștii de frontieră monitorizeză permanent situația operativă, mențin legătura cu autoritățile de frontieră sârbe și cu celelalte instituții competente și adoptă măsuri operative pentru fluidizarea traficului, în funcție de evoluția situației din teren.

În ceea ce privește tranzitarea frontierei cu autoturisme, aceasta se desfășoară în condiții normale, deoarece există benzi separate față de cele pentru automarfare.

Totodată, sunt dispuse măsuri suplimentare de informare a participanților la trafic, pentru reducerea timpilor de așteptare și prevenirii blocajelor.

În ceea ce privește Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System – EES), acesta reprezintă un sistem european de gestionare a frontierelor externe, implementat la nivelul Uniunii Europene, iar Poliția de Frontieră Română aplică prevederile acestuia în conformitate cu legislația europeană și națională în vigoare, în cadrul atribuțiilor legale ce îi revin.

Polițiștii de frontieră le recomandă participanților la trafic: să consulte aplicația Trafic Online a Poliției de Frontieră Române și canalele oficiale de comunicare ale instituției pentru informații actualizate privind timpii de așteptare; să utilizeze, în măsura posibilităților, puncte alternative de trecere a frontierei sau rute alternative de deplasare; să își planifice din timp călătoria și să aibă în vedere posibile întârzieri în procesarea formalităților de frontieră; să respecte indicațiile polițiștilor de frontieră și ale celorlalte autorități implicate în gestionarea traficului.

Poliția de Frontieră Română va face informări constante cu privire la evoluția situației și măsurile dispuse.

Sunt anunțate acțiuni de protest ale transportatorilor de marfă din Balcanii de Vest pentru o perioadă de șapte zile, începând cu data de 26 ianuarie 2026, ora locală 12:00, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din România, care a transmis o avertizare de călătorie.